人民网北京1月13日电 11日，北京联合大学人工智能研究院/人工智能学院启动仪式暨人工智能创新应用研讨会在该校举行。

北京联合大学党委书记楚国清介绍，学校聚焦人工智能技术和交叉学科发展，统筹全校高水平科研平台以及在机器人、智慧城市、科技考古、特殊教育等领域特色专业优势资源，成立人工智能研究院/人工智能学院。学院将瞄准人工智能前沿，开展原创性基础理论与关键技术研究，加强产学研用合作和高层次人才培养，实现人才培养与产业发展双向赋能。

在当天举办的人工智能创新应用研讨会上，多学科、跨领域的六位专家深度解读人工智能六大应用领域，共同探讨人工智能在各领域的创新应用和发展趋势。

楚国清表示，学校愿与社会各界人士共同探索技术创新、产业合作和人才培养新模式，加快实现产业链与教育链有机结合，把人工智能研究院/人工智能学院建设成为智能科学与技术领域人才培养基地和高水平科研创新平台，助推北京人工智能技术创新与产业发展进入新阶段。（孙竞、实习生汤烁）

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