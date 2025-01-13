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北京发布5条中轴线游学主题线路

2025年01月13日09:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月13日电 “让我们一起走进北京中轴线，守护北京中轴线，传承和发展北京中轴线，一起做新时代的中华文化传承者与建设者！”11日，北京市中小学生“游学中轴”系列活动启动仪式在北京市宣武少年宫举行，北京市中小学生代表向全国中小学生发起倡议。

活动中，北京市文化和旅游局发布5条“漫步北京”中轴线游学主题线路，包括国家礼仪爱国情怀红色游、古代祭祀传统文化探秘游、古都文化城市管理探迹游、“博物馆之城”中轴线感知游以及京味文化中轴非遗体验游。从世界遗产参观到中轴特色美食，从京味非遗体验到传统文化探秘，通过定制主题线路，让学生们在游学中深刻体会中轴线的独特魅力。

北京市教委相关工作负责人介绍，“游学中轴”活动已在北京市学生活动在线平台面向全国各地的中小学生开放，涵盖“对话中轴，我与中轴的故事”与“魅力中轴，我是中轴推荐官”两大主题。学生在游学中轴后，可运用文字抒发对中轴文化的深刻认知与热爱之情，也可通过短视频讲解、图文介绍等形式，推介中轴线各个遗产点，讲述中轴文化。

记者了解到，近年来，北京中轴线正在被越来越多的中小学校纳入课程教学和课外活动，为教育教学变革提供了助力和新的抓手。北京市中小学生科学建议奖连续4年特设“中轴线文化遗产保护”领域，共收到来自同学们的“金点子”2000余份。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀表示，北京因“都”而立、因“都”而兴，作为新的世界文化遗产的北京中轴线，其保护与传承是大国首都与时俱进的鲜活注脚，也是中华文明跨越时空的创造性转化和创新性发展。北京市中小学生“游学中轴”系列活动的启动，为同学们提供了了解中轴文化、感受文化传承的新平台，希望学生能够成为中轴的持续学习者、薪火传承者和坚定保护者。（孙竞、实习生王若冰）

(责编：李昉、熊旭)

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