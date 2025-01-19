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读懂班级日志里的成长（深聚焦）

本报记者 丁雅诵 闫伊乔
2025年01月19日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：江西吉安八中城北校区小学部，学生在写班级日志。
　　张文馨摄
　　图②③：陕西西安市高新一中初级中学学生的班级日志。
　　受访者供图

　　班级，是校园里最基础的育人阵地。近年来，多地学校采用班级日志的形式，由全班学生轮流记录校园里的大事小情，发挥学生在班级管理中的自主作用。

　　日志里，有纯真友谊、欢笑汗水，也有学生心声、梦想期盼，成为整个班级的专属记忆，也是每个学生的“心灵树洞”。字里行间，记载了学生的哪些思考？对教师有什么启发？如何探索学生主体、教师主导的育人方式？带着这些问题，记者采访多所学校，了解班级日志里的育人故事。

　　是治班“锦囊”，也是师生、家校沟通的桥梁

　　今天晚餐时间，我们迎来了期待已久的本月生日会。同学们在生日歌声中为本月的“小寿星”们切蛋糕，用相机记录下一个个愉快的瞬间。

　　晚上，老师还发布了周测验和默写成绩。互相勉励、解答疑惑，已成为同学们学习生活中的日常习惯。冬日里，我们彼此温暖，携手向前！

　　——摘自上海中学2306班日志  

　　“朋友们，高中生活就像考试周吃到的蛋糕，有苦也有甜。”看到自己曾经给班级日志写下的评语，上海中学高三班主任陈思感慨良多。

　　为了快速适应班主任角色，刚入职时，陈思决定用师生轮流写日志的方式，走进学生的内心，“阅读每天更新的日志，就像开盲盒一样充满惊喜”。日志篇幅有长有短，文字风格因人而异，还常常出现连载漫画、打油诗和各种“歌词”“段子”。

　　日志记录着同学间的互动——“嘿，我发现咱们班有一位隐藏的歌神！”这行简短却充满惊喜的推荐语，让原本内向的小韩同学迎来了自己的闪耀时刻，不久后小韩站上了学校艺术节的舞台，大展音乐风采。

　　日志见证了学生的成长——“大家要意识到自修时间对于高三同学的重要性，每个人都应自觉维护这片宁静。”纪律委员写下的班级建议旁，留下了不同字迹的“附议”“+1”。在集体生活中，青涩少年渐渐学会了倾听沟通、自我反省，在相互尊重中主动解决问题。

　　如何调动学生兴趣，让他们爱写、想写，避免撰写班级日志成为“不讨喜的任务”？打开陕西西安市高新一中初级中学2027届A5班的班级日志，记者找到了答案。

　　升入初中仅一个学期，班级日志就攒下了厚厚一沓。班级热搜、任务清单、家长寄语……丰富的栏目板块、多彩的设计和富有创意的绘画图案，把班级日志装点得精致美观。班主任马文佳给予同学们充分的自主空间，让他们发挥天马行空的想象力。

　　“今天的小红花送给李星潼，每天她都认真统计作业收发情况，尽职尽责”“感谢李星潼对班级的默默奉献，我们应该向她学习”。接连几天，李星潼都登上了班级日志中“送你一朵小红花”板块。

　　在家长寄语栏，李星潼的妈妈写下留言，“每个孩子都是一颗独特的星星，大家互相照亮，共同组成A5这个充满爱与温馨的大家庭。”看到孩子的变化与成长，家长心里暖暖的。班级日志不仅是师生间沟通的桥梁，也是连接家长与学校的纽带。

　　自2009年起，西安市高新一中初级中学鼓励各班采用班级日志形式，构建师生双向互动的良性循环，为同学们创造展示自我、反映心声的机会。“我们用好班级日志这个治班‘锦囊’，读懂日志中反映的学生思想状态、内心需求等，及时调整教育方式，呵护学生成长。”学校七年级德育主任郝婷婷说。

　　是教师教学的参考，也是教学相长的平台

　　今天早上第一节课，有同学打瞌睡。还好老师“火眼金睛”，及时提醒大家。

　　下午的课堂上，老师讲解了练习题。看到有同学积极性不高，就调整策略，开展成语接龙游戏，给我们提神醒脑。咱班同学果然是爱玩的，不一会儿，大家个个精神饱满。后半节课，大家都专心致志、认真听课。

　　——摘自江西吉安八中城北校区小学部六年级（8）班日志

　　“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”……江西吉安八中城北校区小学部的课堂上，老师飞一个“月”字，六年级（8）班的同学立刻开始了一场热烈的古诗飞花令。看到同学们个个跃跃欲试，语文教师曾长龙露出欣慰的笑容。

　　几天前，值日班长在班级日志上写到上课时的一个细节：部分同学感觉授课方式比较枯燥，容易打瞌睡。当天的主题班会上，曾长龙和同学们充分交流，决定推出成语接龙、飞花令等趣味学习活动，提高同学们的学习积极性。

　　班级日志成为教师教学的参考，教学相长的平台，教师得以了解教学成效，调整策略。这些年，吉安八中城北校区小学部在四到六年级推行班级日志，上课状态、学习习惯、听课效果等学情，都在不经意间被记录下来。

　　“从日志中可以了解到学生对课堂、对老师的评价，从而激发教师创新教学方式，提高教学质量。”中国教育科学研究院教师发展研究所副研究员常淑芳建议，可在班级日志中设立课程教学反馈意见等内容，让学生全面反映学习和成长心声，促进学校强化授课管理等。

　　帮助任课教师完善教育教学方法的同时，班级日志也能培养学生自主学习、自我管理的能力。学生既是班级日志的第一作者，也是第一读者，在接力执笔、传阅分析的过程中可以发现身边的榜样，提升学习动力。

　　浙江宁波东海实验学校704班的班级日志里，有值日班长记录的各科作业进度，也有同学们写下的学习心得、学习难点。课间，常见孩子们一起翻阅日志，分享学习的酸甜苦辣。“班级日志记录了我们每日情况，也让我看到了身边的榜样，对我的学习起到了督促作用。”学生李语涵说。

　　采访中，不少教师告诉记者，班级日志激活了学生的写作兴趣。在广东中山市实验中学，语文教师陆文芳结合新课改理念，巧用班级日志提升学生写作素养。

　　“写作须植根生活。我引导学生用心观察周边平凡的人与事，寻找情感的触发点，记录下有意义的见闻。班级日志里，‘走’出一篇又一篇让人刮目相看的好文章。”陆文芳说，素材就在身边，常写常练，写作时便能信手拈来。

　　4年49万字，一部师生共同书写的青春日志

　　入冬时节，我们乘坐大巴车前往昆嵛山开展创作实践。循着水声一路向上攀登，来到一个小水库。正午的阳光洒在水面上，温暖得让人睁不开眼睛。徜徉山水间，有人赞叹层林尽染的景色，静静伫立，与千年古树对话；有人于潺潺流水中体悟“水善利万物而不争”的胸襟与气度……每个人都有不同的感受、有不同的收获。青春之美，在此刻得以彰显。

　　——摘自鲁东大学汉语言文学1801班日志

　　“你打算如何度过大学时光？希望得到老师哪些方面的指导？毕业后想成为怎样的人？”2018年秋季学期开学，鲁东大学汉语言文学1801班班主任黄修志发给每名学生一张问卷。

　　有学生一入学就决心考研考编，早早为大学四年制定学习规划；有学生对未来暂时迷茫，抱着得过且过的态度随波逐流；还有学生写道，“希望黄老师成为我的朋友。”

　　“相比于应试，充实而有意义的大学生活还可以有更多追求，比如阅读、思考、自我成长、探索世界。”黄修志觉得，“应该用一种办法，唤醒学生对成长的渴求，在四年或未来更长的时间里舒展自我。”

　　记录日志的想法出现了。黄修志和42名学生一起每月轮流撰写班级日志，记录班里的主要事件，也记录学习体会、阅读思考和成长经历。

　　学生常佳珍是第一名记录人。“一开始，从师生见面会写到开学第一课，零零散散写了几千字，但怎么看都像流水账。后来与老师交流，我慢慢体会到，不要强求‘怎么写’，更应关注真诚的表达，写作是唤醒自己的心灵世界，是‘创作自己’。”

　　来自青海的冶成鑫读到老师推荐的书籍《秦腔》后，感受到文学带来的奇妙体验，他写道：“我一头钻进了小说里的清风街，触摸到秦川大地上人们的喜怒哀乐和热情蓬勃的生命力……”

　　来自吉林的赵婉婷在小镇长大，到县城读高中时，才第一次见到“宽敞的大会议室”。她写下：“对于家乡，我的情感一直很复杂。我想走，想飞，想离开，想去更远的地方，但我终究不知道我将要去哪里，想要回到哪里。”看到这些，黄修志送给她一本《回归故里》。书的扉页上写着：“回归故里，并非回到原来的地方，而是重新认识自己。”

　　这是一场有关成长的鲜活体验。翻阅班级日志，里面有青春的悸动、成长的困惑、为梦想的努力，笔触真诚，安静而有力。

　　2024年，毕业两年后，这本49万字的班级日志《班史：一个大学班级的日常生活》结集出版。黄修志是最后一篇日志的执笔者。结尾处，他写了一个梦：“在山间草木和田间乡野中，自己成为一条河流。”校园里的互相陪伴已经结束，每个人都是流向远方的河流。

　　如今，写班级日志的传统在鲁东大学人文学院继续延续。一笔一画间，学生们书写出青春最美的样子。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月19日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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