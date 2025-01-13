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别朝红：高水平统筹推进教育科技人才一体化发展

2025年01月13日14:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。西安交通大学党委常委、常务副校长别朝红表示，如果一个大学只做基础研究，就无法充分发挥其作用，大学服务社会就是要把成果应用在实际的产业上。

西安交通大学党委常委、常务副校长别朝红发言。任峰涛 摄

西安交通大学党委常委、常务副校长别朝红发言。任峰涛 摄

别朝红认为，教育、科技、人才三者内在一致、相互支撑，应把三者有机结合、统筹推进。高水平研究型大学要充分发挥科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力重要结合点的作用，以产学研深度融合作为突破口，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

别朝红表示，近年来，西安交通大学深入贯彻落实习近平总书记关于教育、科技、人才工作的重要论述精神，传承弘扬西迁精神，坚持从国际视野看交大、国家战略看交大、跳出交大看交大，协同地方政府，充分发挥中国西部科技创新港作用，坚持“校地企一体联动、产学研深度融合”，着力解决好“企业主导什么、怎么主导，校企融合什么、在哪融合、怎么深度融合”，回答好科技成果“评什么、谁来评、怎么评、怎么用”等问题，努力把高校人才优势、创新优势转化为产业发展优势、国家竞争优势。

别朝红介绍，西安交大实施“产教融合、协同育人”创新工程，以企业主导的产学研深度融合为突破口，深入实施“6352”工程，推动“一中心、一孵化、两围绕、一共享”的“1121”产学研深度融合新模式，汇聚全球创新资源，聚焦国家发展战略，对接地方产业需求，引入各类金融资本，培育良好创新生态，培养卓越创新人才，努力打造服务新时代西部大开发形成新格局的创新引擎，在教育、科技、人才一体化推进探索中不断激发“双一流”建设新动能。

(责编：李依环、熊旭)

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