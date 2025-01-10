原标题：小课间映射大教育观

为促进学生身心健康，全国多地开始推行“课间15分钟”改革，敦促教师提高课堂效率、严控教学时间，营造张弛有度的学习节奏；优化校园环境布置，为学生创造课间活动的场地、器材、人员和管理条件；增加文体活动的数量和种类，鼓励全员参与，营造轻松快乐的校园氛围……以时间重构带动空间重构，以时空变化践行大教育观。

“课间10+5”，看似只增加了5分钟，但需要我们更加重视教室之外的“隐蔽课程”“朋辈‘共生场’”的育人价值，鼓励学生参与非正式课堂教育，让游戏精神回归教育生活，将学习的趣味性、主动性、目的性和计划性相结合，提高学生自身的行动力、独立思考能力，从而孕育创新意识。因而，如何让“课间10+5”成为高质量教育的必然组成部分，需要学校、教师提高“大教育”的使命与觉悟，共同开发、共同度过、共同负责，探索“大教育”的创新形态。

要让孩子们度过充实而欢乐的“课间15分钟”，尚需解决时间统筹、活动设计和资源配置等现实问题。

目前，很多教师仍将“课间15分钟”视为课堂时间的“竞品”，认为课间活动挤占教学时间，超量活动可能会分散学生上课注意力并滋生安全隐患，因而对课间活动持消极态度。同时，一些教师的学科知识有限，可能无法有效设计、组织、引导学生参与既有科学性又符合学生兴趣的多样化课间活动。还有部分家长没有充分认识具有教学价值的活动与自由活动的区别，在提倡呵护儿童天性和兴趣的同时，忽视或否定教师参与设计、组织学生个性化课间活动的教育价值。此外，城市里的学校学生人数多、课间活动时间集中，活动场地不足。而农村学校增加设施配置往往缺少资金支持，无法满足学生的多样化需求，甚至存在以课间活动之名行“抢赶教学进度”之实。

进一步深化课间育人，需要通过系统化的设计与持续优化，将课间15分钟融入校内外协同育人体系中，科学规划活动内容与形式，形成学校课内、课间、课后一体化设计，确保学生在课间活动中放松身心、发展特长。

首先，要丰富关于课间活动影响学生注意力、学习动机的实验研究、准实验研究，完善班级、学校等层面教学评价的多元指标，让教师、家长真正看到课间15分钟的育人价值。其次，要将课间、课后服务和拓展课程有机结合，示范课堂知识在生活场景中的应用，帮助学生养成良好的生活习惯、培养兴趣爱好与个人特长，鼓励学生自主策划课间活动，用一系列15分钟碎片时间探究问题，完成例如昆虫观察日记、校园气象播报等选做作业，提高学校航模、花园等功能区的使用率，以此弥补校内活动空间、器材资源的不足。再次，“大科学”是“大教育”的内容表征，应发挥好学生的探索精神，拓展STEM（科学、技术、工程和数学教育）+体育、劳动教育、社会实践的新教学样态，鼓励学生成立科学社团小组，利用课间15分钟开展有趣的科学实验和劳动实践，如测算秋千摇摆的安全距离、实验发射水火箭、利用液压装置锻炼身体、经营屋顶农场等活动。最后，可依据不同类型学校条件、特色，构建教师、家长、学生共同体，引入社会大课堂资源，发挥数字化延展学习场景作用，挖掘农村学校现有资源特色，创新设计多层次、多样态的活动，如科技运动项目、走廊实验室、创作角、演讲台等，让不同兴趣、能力水平的学生都能找到适合的活动。

“课间15分钟”改革是通过重构时间管窥“大教育”的重要契机。呼唤全社会共同努力，让孩子们在充满活力和乐趣的校园生活中健康成长，成为具有创新精神和实践能力的新时代人才。

（作者：黄晓，系浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院院长、教授）

(责编：李昉、郝孟佳)