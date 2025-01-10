西藏拉萨江苏实验中学校长殷飞

本报记者 琼达卓嘎

图为殷飞（左一）在为学生上课。

琼达卓嘎 旦增兰泽摄影报道

“太神奇了！就像置身微观世界，能看到DNA的双螺旋结构！”西藏拉萨江苏实验中学理化生VR实验室，高二学生索朗措姆摘下VR眼镜，连声赞叹，“我刚刚还尝试了几种不同的试剂配比，亲眼见证了化学反应的奇妙变化，这种体验比看视频或书本上的描述要直观得多。”

这个VR实验室，是江苏教育援藏的新项目。来自江苏省南通市如东高级中学的援藏教师殷飞，如今担任拉萨江苏实验中学校长。为打破传统实验教学的局限，殷飞积极对接江苏援藏指挥部，为学校援建了这个VR实验室。“对于一些难以实现或成本高昂的实验，VR技术让孩子们身临其境。”殷飞说，VR实验室不仅激发了学生的学习兴趣，还能培养他们的实践能力和科学探究精神。

2022年，从事教育工作20多年的殷飞初上高原。从气候宜人的海滨城市，到平均海拔3650米的日光城拉萨，殷飞高原反应严重。“初来乍到，这些生理不适对工作和生活确实产生了不小影响。”晚上失眠时，殷飞总在思考：自己为什么来援藏？能为西藏教育带来什么？又能留下些什么？

“我希望学生们不仅能学到书本上的知识，还能开阔视野、活学活用。”殷飞找到了智慧校园这个发力方向。

在殷飞的努力下，学校提升了网络基础设施，全面升级多媒体教学系统和录播教室，每年寒暑假开展公益研学，让高原的孩子们接触到更加优质的教育资源。

上个寒假，殷飞回了趟如东高级中学，发现了智能朗读亭这个新事物。他立即联系，争取到江苏省文旅、图书馆系统的支持，西藏拉萨江苏实验中学获赠5台智能朗读亭。

下课后，高一学生旦增平措走进智能朗读亭，轻触屏幕，开始朗读刚学过的古诗。在这个朗读亭里，语音识别系统实时反馈发音情况，帮助学生提高朗读技巧。“智能朗读亭可以帮助我们纠正发音，还能排除环境干扰，让我找到了认真练习朗读的空间。”旦增平措说。

离援藏结束只有不到一年时间，殷飞仍在为智慧校园建设东奔西走。“我们还准备新建一个智能化学术报告厅，可以请江苏的专家线上授课，也可以让江苏、西藏两地学生加强交流。”殷飞说，援藏工作是接力棒，一代又一代教育工作者接续传承，助力西藏教育不断发展。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 07 版）

(责编：郝孟佳、李昉)