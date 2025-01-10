“来了吗？快来了吧？”2025年1月6日中午，湖北省武汉市洪山礼堂外，约百米长的红毯从马路一侧一直延伸到礼堂内。现场人头攒动、鲜花簇拥，由学生代表组成的“粉丝团”早早围在红毯旁，高举着“致敬灯塔，追随前行”“桃李芬芳，科技之光”等手举牌，夹道张望，等候他们心目中的“明星”。红毯起点的拱门上，“增强自信、志存高远、协同发力”的字样格外醒目。

当天，湖北省科技创新大会在洪山礼堂举行。大会共授予337项（人）科学技术奖励，其中，中国科学院院士、武汉大学教授夏军和中国工程院院士、华中科技大学教授李培根获2024年度湖北省科学技术突出贡献奖。

作为大会的一个特别环节，科学家走红毯活动已有六个年头。今年走红毯的阵容中，有两院院士，有科技企业首席科学家、项目总工程师，也有80后科技创新团队带头人。

“来了！来了！”13时50分许，音乐响起，首先走上红毯的是夏军院士。在红毯起点，弯腰接过小朋友送上的鲜花后，夏军挥手向现场观众热情打招呼。与水结缘50年，他为我国海绵城市建设与防洪减灾、重大水工程管理等作出突出贡献。眼下，他正在研发建设“长江模拟器”，将给长江装上智慧大脑，打造流域系统综合治理的科技重器。

“心脏再造、‘妙手’魏翔”是“粉丝团”为华中科技大学同济医学院附属同济医院心脏大血管外科主任魏翔教授特制的“追星标语”。面对肥厚型梗阻性心肌病手术的难点，魏翔带领团队研发了“经心尖心脏不停跳室间隔心肌切除术”及“心脏不停跳心肌切除系统”，为解决世界性医学难题提供了有效的“中国方案”。

一身浅色套装、搭配红色围巾，武汉科技大学教授丁文红一走上红毯，就迎来了阵阵掌声。红毯之外，焊花飞舞，是丁文红最熟悉的场景。与钢铁“较劲”32年，她改变了我国大型冷连轧技术依赖进口的历史……

据湖北省科技厅数据，去年，湖北全社会研发投入1408.2亿元、同比增长12.2%，湖北省国家高层次人才特殊支持计划入选数量、青年拔尖人才支持数量、新进站博士后数量同比分别增长10%、48%、33.2%。

二十余分钟的“红毯秀”，汇聚科技之光。平日里奋战在科研一线的10位院士专家身着正装，手捧鲜花，或单人或领着团队成员，在现场的欢呼和掌声中款款步入礼堂，成为这场大会的主角。

红毯礼遇，营造出尊重科学、尊重科学家的浓浓氛围，也埋下了一颗颗追求创新的种子。“希望在自己未来的科研领域，能像科学家们一样做出一番成绩。”现场参加活动的学生张晋豪说。

（新华社电 记者侯文坤）

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