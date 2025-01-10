人社部部署

本报北京1月9日电 （记者李婕）为推动实现高质量充分就业，人力资源社会保障部近日印发通知部署开展2025年全国公共就业服务专项活动，服务对象覆盖高校毕业生、农民工、登记失业人员、就业困难人员等重点群体和各类用工企业，实现招聘信息不断线、就业服务不停歇，持续打造公共就业服务专项活动品牌。

通知明确了全年10项活动安排。一是聚焦就业困难人员，于2024年12月中旬至2025年1月下旬开展“就业援助月”，集中帮扶就业困难人员、零就业家庭成员、登记失业人员等劳动者就业创业。二是聚焦农村劳动力，于1月至3月开展“春风行动”，促进农村劳动力就近就业和返乡创业。三是聚焦高校毕业生等青年群体，接续实施春秋两季的全国城市联合招聘高校毕业生专场活动、百日千万招聘专项行动等6项活动，提供政策落实、权益保护、困难帮扶等服务，促进高校毕业生等青年就业创业。四是聚焦民营企业、中小企业等用人单位，于4月、10月组织民营企业服务月和金秋招聘月2项活动，提升涉企服务实效，促进人力资源供需对接。

(责编：郝孟佳、李昉)