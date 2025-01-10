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大连高标准建设辽宁实验室

2025年01月10日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：大连高标准建设辽宁实验室

图为辽宁黄海实验室。受访单位供图

图为辽宁黄海实验室。受访单位供图

在日前举行的中国改革（2024）年会暨进一步全面深化改革地方实践高层研讨会上，中国经济体制改革杂志社发布“中国改革2024年度案例征集活动”案例名单。辽宁省大连市《高标准建设辽宁实验室带动产业转型升级》案例入选中国改革2024年度市域改革案例典型。近年来，大连全力推进辽宁实验室建设，加速集聚实验室创新资源，科研产出能力和辐射带动作用初步显现。

大连市科技局基础研究与科技平台处处长李晓峰介绍，2022年8月，大连出台《支持辽宁实验室建设的配套措施》，依托中国科学院大连化学物理研究所、大连理工大学，以全新体制机制推进辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室建设开放式创新平台，着力在洁净能源、高端装备制造领域打造国家战略科技力量。

据悉，大连每年给予每个实验室最高1亿元补助，用于支持实验室购置科研设备、人才团队引进与培养、实施科研项目等。辽宁实验室挂牌运行以来，一系列重大科技攻关项目陆续落地，科技成果加速转化。

辽宁滨海实验室实施重大科技攻关项目，吸引国内31所高校、中国科学院12家研究所及13家企业开展联合技术攻关，以关键核心技术突破推动相关产业高质量发展，已部署各类项目23项，项目总金额1.28亿元。2023年，辽宁滨海实验室科技成果在大连落地53项，合同总金额2.9亿元。

辽宁黄海实验室聚焦高档数控机床、高端基础件、航空航天装备制造、智能制造及智能装备等重点研究方向，组织谋划两批共9项重大类自主攻关科研项目，与重点企业共建4个联合研发中心，吸引企业协议投入1.6亿元。面向国家工业母机突破发展的重大需求，实验室与通用技术集团共同申请国家工业母机行业产教融合共同体，推动成立工业母机联合研究院，面向航天、航空、航海、能源、汽车等重点领域重大装备制造需求，形成特种功能型与通用型高端工业母机、智能制造产线等自主研发能力。（ 记者张蕴）

(责编：郝孟佳、李昉)

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