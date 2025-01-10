原标题：锤塑“无人战场”明日尖兵

东方的天际刚刚露出鱼肚白，国防科技大学电子对抗学院训练场上已是一片紧张气氛。数架微小型无人机悬挂“弹药”，在低空盘旋，一群身着迷彩服的学员们目光锐利，警惕地侦察着四周的“敌情”。他们正在进行一场特殊的训练——反微小型无人机单兵战斗技能训练。随着无人机桨翼在空中发出的刺耳嗡鸣，学员们灵活翻越掩体，与战友交替掩护，有效躲避无人机袭扰。

当前战场上，无人机已成为威胁防空系统、攻击重要目标、干扰作战行动的重要武器装备。实战中，各类自杀式无人机更是因为能够精准识别追击对手，被视作“魔鬼杀手”与“单兵死神”。在这一背景下，该院基础教学系教学团队针对反微小型无人机单兵战斗技能开展教学改革，着力提升单兵在复杂战场环境下的生存与作战能力。

“随着战争样式和武器装备的迅速发展，我们面临着战术思维和教学理念的持续更新。”教学团队成员石丰说，“必须紧贴部队需求改革组训方式，淬炼今天的课堂，打赢明天的战争。”

记者了解到，教学团队在遵循教学大纲的基础上，创新性采用“菜单式”实战教学模式，利用最新训练模拟装备和实景装置，构建城市战、阵地战等实战场景，并设置侦察、伏击、撤退等组训内容，在确保学员已掌握基础战术动作的情况下，开展定制化、精准化反无人机训练，提升学员在实战情况下的快速反应和战场求生能力。

训练场上，学员们迅速判断无人机攻击航线，利用地形和掩体进行战术规避，使用模拟武器，出其不意地对无人机进行精准反击。一系列流畅的战术动作，展现出敏捷的身手和出色的战场感知能力。

为进一步推进战训耦合，教学团队还专门组织红蓝双方进行对抗演练，并在演练中加入时间、弹药限制，完善人员编制和火力配置，从难从严模拟真实战场中的敌我对抗，提高学员的战术应变和团队协作能力。

“听声辨位迅捷，决策冷静稳健，攻防选择精准，击后迅速撤离！”石丰这样评价学员的训练表现。

训练结束后，教员还运用战场推演模型进行模拟对抗，并将模拟结果与实兵对抗结果进行对比分析。通过持续总结复盘，他们有效提升了实战化教学效果。

下一步，教学团队计划联合院内优势学科力量，在单兵战斗技能教学中融入反无人机电子侦察、电子干扰等训练，打通装备操作与战术基础训练相协同的联合组训思路，不断提升学员遂行多样化任务能力，切实提升为战育人成效。（邱 实 杨涛榕 记者 张 强）

(责编：郝孟佳、李昉)