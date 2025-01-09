新华社北京1月9日电（记者徐壮、施雨岑）记者从9日召开的2025年全国教育工作会议上获悉，2025年，教育部将优化高等教育布局，加快建立科技发展、国家战略需求牵引的学科专业设置调整机制，积极探索形成科技创新与产业创新深度融合的制度机制，着力构建现代职业教育体系，助力新质生产力发展。

教育部安排布置7项年度重点任务，包括加强教育系统党的建设，深化党的创新理论“三进”，落细落实立德树人根本任务；锚定国家重大战略急需，深入推动教育科技人才良性循环；坚持以人民为中心发展教育，持续提升教育公共服务质量和水平；启动实施教育家精神铸魂强师行动，引领新时代高水平教师队伍建设；健全教育国际战略合作体系；持续推进国家教育数字化战略，助力教育教学深层次变革；深入践行大安全观，持续巩固教育系统安全稳定态势。

据悉，教育部将健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制，把县中振兴作为深化基础教育扩优提质的关键枢纽点，有序探索中考改革，统筹提升校内教育质量和校外治理水平，保障好特殊群体。加强师德师风建设，健全教师教育培养培训体系，超前谋划教师资源配置。

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