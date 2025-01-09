打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

山东电子职业技术学院发布自主创造数字人“小闪”“小电”

2025年01月09日14:35 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月9日电 （记者刘梦琦）近日，“闪电”数字人发布会暨数字创意学院AIGC文创成果展在山东电子职业技术学院举行，会上正式发布了极具学院特色的数字人“小闪”和“小电”。这是山东省职业院校首个自主创造的数字人。

“闪电”数字人发布 秦菊摄

“闪电”数字人发布 秦菊摄

据山东电子职业技术学院文创研究院主任、“闪电”数字人创作者宋志强介绍，“小闪”与“小电”的名字源于学校简称“山电”，设计灵感来自学校的“龙马精神”，寓意电子信息与信创领域的速度、敏锐、担当与勇气。

数字人“小闪”“小电” 校方供图

数字人“小闪”“小电” 校方供图

会上，学校宣传统战部部长聂莺发布并介绍了“闪电”系列表情包，招生与就业指导处处长袁留政及学生代表还与数字人进行了互动对话。

学校党委副书记、院长张建臣表示，“闪电”数字人的设计与发布，是学院推进文化建设、专业群建设与数字创意人才培养的一次跨界融合，是学校品牌形象的全新升级和数字化展示，更是文化与科技双向赋能。

(责编：崔競文、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部