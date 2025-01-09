人民网北京1月9日电 （记者刘梦琦）近日，“闪电”数字人发布会暨数字创意学院AIGC文创成果展在山东电子职业技术学院举行，会上正式发布了极具学院特色的数字人“小闪”和“小电”。这是山东省职业院校首个自主创造的数字人。

“闪电”数字人发布 秦菊摄

据山东电子职业技术学院文创研究院主任、“闪电”数字人创作者宋志强介绍，“小闪”与“小电”的名字源于学校简称“山电”，设计灵感来自学校的“龙马精神”，寓意电子信息与信创领域的速度、敏锐、担当与勇气。

数字人“小闪”“小电” 校方供图

会上，学校宣传统战部部长聂莺发布并介绍了“闪电”系列表情包，招生与就业指导处处长袁留政及学生代表还与数字人进行了互动对话。

学校党委副书记、院长张建臣表示，“闪电”数字人的设计与发布，是学院推进文化建设、专业群建设与数字创意人才培养的一次跨界融合，是学校品牌形象的全新升级和数字化展示，更是文化与科技双向赋能。

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