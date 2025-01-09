原标题：【新闻随笔】政策优化，给年轻人提供发展新机遇

1月7日，国家发改委印发的《全国统一大市场建设指引（试行）》明确提出，全面取消在就业地参保户籍限制，完善社保关系转移接续政策。近日，四川省人社厅就《关于进一步深化就业领域改革促进高质量充分就业的实施意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提及，按照统一部署，取消应届高校毕业生身份认定限制，调整机关公招年龄上限。

应届毕业生身份是在校大学生和年轻人群体十分关注的身份标签，这个标签事关就业也事关个人发展机遇。应届生身份的推出，本意是一种保护，方便他们更快融入社会环境，但这层保护如今也可能需要根据实际情况进行调整。

在此轮四川征求意见之前，山东、广西、贵州、湖南等省份已经发布相关政策文件，取消或放宽应届高校毕业生身份认定限制。加之国家层面全国统一大市场建设指引在劳动力市场政策上的新调整，取消了社保参保户籍限制，这对当代年轻人而言，是一种新的机遇。

当下，零工经济发展迅猛，新就业形态具有灵活、自由、多元化的特点，使得不少年轻人更热衷于尝试新赛道。但不可避免的是，由于主客观情况限制，许多家长并不认可年轻人群体的新选择。

取消应届毕业生身份限制，能大大缓解这一矛盾。多地已经明确，缴过社保也算应届生。这意味着年轻群体可以先在新领域“试水”或自主创业，日后依然有机会参加公务员考试，或准备国企校招等，让人生拥有更多可能。

同样，全面取消在就业地参保户籍限制，完善社保关系转移接续政策，各地区不得在户籍、地域、身份、档案、人事关系等方面设置影响人才流动的政策性障碍，促进人才资源合理流动、有效配置……《全国统一大市场建设指引（试行）》的相关规定和取消应届生身份限制一样，能够让年轻人更自由地选择工作城市。

社保对于个人的重要意义不言而喻。当下年轻人群体中，数字游民数量呈现快速增长趋势。数字游民所习惯的工作和生活方式，打破了传统职场的束缚，打破了时间和空间的约束，他们更愿意选择合适或宜居城市居住、旅游、工作。

数字游民群体的画像中，以一线城市工资支付二、三线城市消费是重要特点。吸引数字游民聚集，可以带动当地经济和文化发展，对许多二、三线城市而言，是个可尝试的发展新思路。

当束缚被剥离，年轻人就有了更多选择空间和打破陈规的勇气，这将让社会发展更有活力，进一步促进经济社会发展。（作者：陈城）

(责编：李昉、郝孟佳)