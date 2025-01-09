原标题：中国石油大学（华东）：将育人与用人精准对接

“在青岛求学期间，我就喜欢这座城市，青岛相关产业的发展为我实现职业理想提供了绝佳的求职契机。”在2024年秋招求职季，中国石油大学（华东）控制科学与工程学院仪器仪表工程专业研究生刘天宝顺利签约芯恩（青岛）集成电路公司。

像刘天宝这样毕业之后继续“与青同行”的同学有很多，在学校近年来的就业调查中，青岛始终位居该校学生最期望签约城市榜单的前列。

以人才为纽带，将育人与用人精准对接，是中国石油大学（华东）与青岛这座城市的“双向奔赴”。

“面向青岛市重点产业，围绕高端化工、新能源新材料、高端装备、现代海洋和新一代信息技术5个重点领域，学校增设了相关本科专业和博士点，布局全国重点实验室等科研平台，牵头建设山东省现代产业学院，并将全面建成古镇口校区，打造支持青岛经济社会发展的新战略支点。”中国石油大学（华东）服务山东办公室副主任张德瑛说。

2023年10月，该校地质资源与地质工程等5个学科专业入选“在青高校服务地方活力绩效评价及产教融合示范学科专业”；2024年3月，该校瞄准为青岛虚拟现实、人工智能、智能制造装备等十大新兴产业链提供人才储备这一重大需求，新增人工智能本科专业，首批人工智能专业27名本科生已经正式开学。

如果说学校专业设置是在主动“融入”城市产业发展，那么校企共建定向培养人才的方式，就是让学校人才培养直接精准“嵌入”青岛的企业链条。

海信智能制造卓越班是中国石油大学（华东）与青岛企业海信集团的合作典范。双方通过开展行业技术与职业规划讲座、提供技术合作课题、拓宽学生实习领域等一系列举措，探索出本硕博贯通、具有突出创新能力、符合产业要求的创新型人才培养模式。

“卓越班的学习经历，让我提前了解到企业的需求在哪里，学习过程更具有针对性，现在我已经拿到海信集团的录用信，希望将来能够利用所学为青岛产业发展作出贡献。”该班首届毕业生贾文超表示。

除了定向人才培养项目，中国石油大学（华东）还开拓了十几个在青就业实习实践基地，鲜活的职业体验让学生丰富了实习实践经历，为求职奠定坚实基础。

人才是推动地方经济可持续发展的关键要素。为实现“双向奔赴”，青岛出台了一系列旨在引才、育才、留才的政策，为广大学子提供前所未有的发展机遇。

“青岛通过设立创业基金、人才专项补贴等方式对高校毕业生就业创业给予大力支持，我就是这项政策的受益者。”中国石油大学（华东）应用化学专业毕业生满聪说，依托大学生创业实践项目和相关创业政策支持，他于2015年成功创办了青岛石科化工技术公司，短短几年，营收就突破千万元。

“像中国石油大学（华东）这样的驻区高校，我们都建设了‘职达校园’人才服务工作站，定期进校开展政策宣传、职业指导、岗位推介，通过政校合作，将青岛各区市的就业创业政策及时推送给每位毕业生，进一步增强他们留青就业的意愿和信心。”青岛西海岸新区公共就业和人才服务中心党委委员李斌告诉记者。

“在学校举办的招聘会上，我给青岛一家新能源企业投递了简历，没想到当天下午就收到了面试通知。”2024届毕业生肖长林回忆起自己的求职经历，依然很兴奋，“现在我在这家企业工作了大半年，感觉非常棒！”

数字显示，近5年来，中国石油大学（华东）有超过4500名毕业生留青就业，其中硕士和博士占比超过66%，近10%选择在青岛地区基层一线工作。广阔的职业发展机会，让青岛成为该校毕业生就业创业的“理想之城”。

（记者 刘艳杰 通讯员 万双 胡晓波）

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