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安徽马鞍山试点“产业工程师学院”

带着职称去就业

本报记者  徐  靖
2025年01月09日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　校准、焊接、检验……生产旺季，在安徽省马鞍山市众翌科技有限公司生产车间内，一排排机械手臂上下舞动。

　　“下一批产品参数调整，就找小王工。”老员工嘱咐新员工。

　　“小王工”说的是公司的工艺工程师，24岁的王腾。

　　“‘小王工’可是带着职称来的，大学一毕业就是工程师职称了！”工友们颇为羡慕。

　　2024年6月，王腾从马鞍山学院毕业，工作半年多已是公司业务骨干。

　　大学4年，王腾不仅拿到毕业证、学位证，还拿到了职称证书，收获满满。2021年12月，马鞍山学院试点建设安徽省首家“产业工程师学院”，并设立全省首个高校工程系列中初级职称评审委员会。

　　“我很幸运，享受到制度改革带来的红利。”工程师能力培养，被“切片”穿插在王腾4年的大学学习中，课程内容与产业职业标准、生产流程、项目开发等需求精准对接，“大一专业理论学习；大二、大三参与学科竞赛、论文发表和专利发明；大四结合企业生产科研活动……”

　　“能过职称评审的，都得是‘硬核’人才。第一届毕业生中，仅有一人拿到了工程师职称。”马鞍山学院工程师学院副院长鲁如双说，“职称评审权下放至学校，标准一点不降。我们组建了由高校、企业、政府中级职称以上人员组成的专家库，对毕业生进行线下会审、集体评议，评审时邀请省人力资源和社会保障厅专家现场监督指导。”

　　“我有两位导师，企业一位、学校一位。8个月的企业实训，我在技术操作、程序编写等多岗位轮训，还参与了企业项目改造。”得益于产业工程师学院这个平台，王腾参加了各类专业技术大赛，收获发明专利和技能大赛奖项，最终在职称评审中如愿以偿。

　　“一毕业就拿到工程师职称，手握这个优势，找工作不愁！”在多家公司中，王腾选择了众翌科技。

　　“‘招来就能用’的人才，哪家企业不想要？这小伙子，一来就能独当一面！”公司科技工程部科长吴志文拍拍王腾肩膀，“以往新来的大学生总要有几年成长期，现在工程师大学生来了就上手。”

　　大国工匠是中华民族大厦的基石、栋梁。党的二十届三中全会《决定》提出，加快建设高质量教育体系，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。产业工程师学院试点工作开展以来，马鞍山市累计有1758名毕业生经评审认定获得中初级专业技术资格。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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