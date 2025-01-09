本报电 （记者孙龙飞）第32届世界大学生冬季运动会中国大学生体育代表团成立大会近日在中国学生体育联合会举行，代表团运动员、教练员及相关人员以线上线下相结合的方式参会。

据介绍，中国代表团由84人组成，来自8个省份13所高校的48名运动员将参加高山滑雪、越野滑雪、单板滑雪、滑雪登山、冰壶、短道速滑等6个大项27个小项的角逐。运动员平均年龄22岁，其中有45人是首次代表国家参加世界综合性运动会。

中国学生体育联合会高度重视都灵大冬会组队工作，积极组织各项目选拔赛，共有80校次715人次参与，最终与国家体育总局共同选派了符合本届大冬会参赛资格的运动员。据悉，各个项目运动队已于赛前20天在北京、吉林等地开展集训，力争以最佳竞技状态迎接比赛。

教育部学生体育协会联合秘书处秘书长、中国代表团团长刘立新表示，希望队员们努力拼搏、取得突破，同时做好人文交流的使者，与世界青年建立友谊，在赛场内外都积极展现中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质。

本届大冬会将于1月13日至23日在意大利都灵举行，预计有55个国家和地区的2600余名运动员和随队官员参加。都灵大冬会设11个大项，其中，滑雪登山作为2026年米兰冬奥会新增正式比赛项目首次列入本届大冬会，高山滑雪和越野滑雪2个大项中首次为残疾人设项。

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