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海交会在羊城举行——

“全市场化”模式打造“一站式服务平台”（创业资讯）

2025年01月09日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  近日，2024中国海外人才交流大会暨第26届中国留学人员广州科技交流会（2024海交会）在广州南沙国际会展中心开幕。本届海交会旨在打造全生命周期的海外人才项目一站式服务平台，通过提供资源对接、创业孵化、就业辅导等服务，全方位支持海外人才回国（来华）发展。

　　2024海交会以“聚全球，创未来”为主题，推动资源要素市场化配置，构建创业就业服务链条，线上线下共发布2万个岗位需求，推动供需精准对接。广州产业投资控股集团有限公司把“以投促引”“以投促创”的成效成果导入海交会中，通过两大母基金“放大器”效应，云集全球300多家知名投资机构，为创业项目提供融资对接与资本赋能。

　　开幕式上，外籍人才综合服务平台——“魅力广州”频道正式上线，同时发布了“2024年发现广州独角兽企业榜单”。2024海交会设有全国首届海内外人才数字产业论坛、新质生产力引领科学教育创新发展论坛、“再造新广州”之广州未来产业发展论坛，举办了“英才汇穗”海外人才创业邀请赛，开展了“多多侠·产投杯”创新创业项目路演赛。此外还筹办落地了一系列既有声势又具实效的活动，以“海交会科技人才嘉年华”的形式，营造科技感、年轻化、活力满满的创新创业氛围。今年，海交会首次实行全市场化办会，探索以更市场化、专业化和国际化的方式，把人才“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

　　海交会创办于1998年，已成功举办26届，是广东省唯一一个以人才为主题的国际交流合作大会，也是粤港澳大湾区人才高地建设重点攻坚项目。

　　（淑 霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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