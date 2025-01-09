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这款内衣暗藏着什么玄机

2025年01月09日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：这款内衣暗藏着什么玄机

图为保暖内衣所用的功能性纤维。受访者供图

图为保暖内衣所用的功能性纤维。受访者供图

　　保暖内衣是很多人过冬的必备品。最近，一款由浙江理工大学桐乡研究院科研团队研制的保暖内衣，一经上市便备受消费者关注。除了保暖性强，这款保暖内衣还具有防静电、抗菌等优势。

　　那么，这件衣服暗藏了什么玄机？科技日报记者日前采访了浙江理工大学桐乡研究院总工程师凌荣根。

　　科技日报记者走进浙江理工大学桐乡研究院，仔细观察这款保暖内衣，发现它与普通保暖内衣在外观上差别不大，摸起来十分柔软。

　　“这款保暖内衣的面料具有吸收和发射远红外线的功能。第三方检测机构报告显示，在常温下，这款保暖内衣的远红外线发射率为0.91，高于羊毛的0.72。”凌荣根介绍，与目前市面上消费者熟知的由羊毛、德绒纤维制成的保暖内衣相比，这款保暖内衣升温速度更快，可以让体感温度提高约3.1摄氏度。

　　其升温秘诀在于面料中加入了科研团队自主研发的功能性纤维。他们采用分子链设计和多单体原位聚合的制备方法，在纤维生产初期进行设计加工，使其“出生”时就自带发射远红外线的功能。

　　冬季气候干燥，普通涤纶材质的衣物回潮率仅0.4%，吸湿能力低，在摩擦过程中容易积聚电荷，产生静电。相比之下，这款功能性纤维的回潮率超过0.8%，吸湿能力较强，可以使电荷更易被传导，从而减少电荷的积累，抑制静电的产生。

　　通常来说，市面上的抗静电面料靠涂覆抗静电剂，获得抗静电效果。这种工艺会影响面料的蓬松度和舒适性，经过日常穿着、洗涤，抗静电功能会逐渐消退。而上述功能性纤维经第三方机构检测，具有持久的抗静电效果。

　　除此之外，这款功能性纤维的密度仅为普通聚酯纤维的80%，更加轻盈，且对大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率超过90%。

　　凌荣根说，这款功能性纤维面料不仅可被用在服饰、家纺等领域，还能被用在医疗保健、公共卫生等领域。（洪恒飞 本报记者 江 耘）

(责编：郝孟佳、李昉)

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