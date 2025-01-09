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穿“毛衣”、浇“封冻水”、搭屏障……

数九寒天，科技给树木送“温暖”

2025年01月09日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：数九寒天，科技给树木送“温暖”

　重庆街边成排的大树穿上“毛衣”御寒。陈超(重庆分社)/中新社

　重庆街边成排的大树穿上“毛衣”御寒。陈超(重庆分社)/中新社

　　时值三九，凛冽的寒风呼啸而至，人们纷纷穿起厚衣服。那么，城市中的树木如何抵御严寒？如今，随着科技进步，一系列助力树木过冬的技术陆续问世，给城市中的“绿色居民”送去温暖。

　　用缠裹法抵御严寒

　　进入冬季，气温降低，北京不少树木穿上了色彩鲜艳的“毛衣”。其中有些“毛衣”上还有独特的花纹，给已经光秃秃的树木增添了一抹亮色。北京林业大学教授彭祚登介绍，冬季在我国北方种植的很多树木都需要防寒，特别是从南方引进的一些树种，以及新种植的一些树木。

　　给树木穿“毛衣”就是用缠裹法给树木保暖。这是最常见、应用时间最长的树木保暖手段之一。过去，人们常用简单的草绳一圈圈缠绕树干，利用草绳疏松的结构，留存一定空气，起到保温效果。

　　近年来，新的缠裹材料不断涌现。例如，保温布如今被广泛用于树木保温。与传统草绳相比，保温布的保温性能大幅提升。其内部纤维结构细密，能够储存大量静止空气，实现良好的保温效果。在缠裹保温布时，工人会根据树木的胸径大小，裁剪合适宽度的保温布，从树干基部开始，紧密且均匀地向上缠绕，一般要缠至分枝点下方。这种缠裹方式如同给树木定制了一件合身的“保暖衣”。

　　有时，为了进一步增强保温效果，工作人员会在保温布外再加上一层塑料薄膜。塑料薄膜如同防雨防风的“冲锋衣”，不仅能够阻挡冷风直接穿透保温布，防止热量被快速带走，还具有防水功能，可避免雨雪打湿保温布。

　　除此之外，在具体缠裹时，还需注意诸多操作细节。例如，缠绕时不能过紧，要预留一定伸缩空间，以防因缠裹过紧阻碍树干生长。

　　彭祚登提醒，树木不能一直穿“保暖衣”。长时间穿“保暖衣”，容易导致虫卵或细菌在其中滋生。因此，在天气转暖后，应及时去除树木上的保暖措施。

　　保暖办法多样

　　山东省林草种质资源中心正高级工程师刘丹介绍，除“穿衣”保暖外，树木抗寒比较常用的方法还有浇“封冻水”和搭建屏障。

　　浇“封冻水”是指在正式入冬前，气温尚未降至0摄氏度以下时，给树木根部浇水，且要完全浇透。

　　刘丹介绍，到了冬季，土壤结冰时会释放大量热，而水的比热容较大，能够吸收或释放热量而自身温度变化较小。当温度急剧下降时，“封冻水”储存的热量会被缓慢释放，可以使土壤温度下降幅度减缓，让土壤深层温度保持相对稳定，防止树木根部因低温而冻伤。

　　与此同时，冬季气候干燥，土壤水分散失较快。“封冻水”可以为土壤补充水分，并且在土壤表面冻结形成一层冰壳，以降低土壤水分的蒸发速率。它如同土壤上的一层“保鲜膜”，可将水分牢牢锁住，使植物根部在干燥寒冷的冬季也能够在湿润的土壤中持续吸收水分，确保其来年春天可以正常生长。

　　刘丹介绍，除了采取浇水措施外，要保障树木能够顺利越冬，还可以在其根部覆厚土，或在树木根茎周围一定范围内覆盖塑料薄膜，然后覆土，以此提升树木的抗寒能力。

　　对于部分抗寒能力极弱的植物而言，传统的抗寒保温手段可能无法发挥有效作用，此时就需要为它们专门打造温暖的小环境，比如搭建风障或阳光温室等。（记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李昉)

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