原标题：江西上饶发布重点产业技术需求

记者1月6日获悉，近日，江西省上饶市2024年“书记部长进校园”暨重点产业链引才活动举行，上饶市科技局面向社会集中发布了重大技术需求榜单。

据了解，此次发布的重大技术需求直面制约上饶市产业发展和企业科技创新的痛点难题。上饶希望借助此次活动，推动高校、科研机构以及企业深度融合，充分发挥科技创新“源头活水”作用，共同探索建立产业科技问题的联合解决机制，加快实现高水平科技自立自强，为上饶市产业高质量发展持续赋能。

“我们围绕产业链现代化‘1269’行动计划，深入上饶市12条产业链上的相关企业一对一开展上门服务，聚焦行业、企业发展的前沿技术、关键技术、关键零部件、关键工艺和方法等，凝练关键技术难题，形成了40项重大技术需求。”上饶市科技局相关负责人介绍，这40项需求涉及8个领域。其中装备制造产业11项、石化化工产业8项、电子信息产业5项、生物医药产业5项、光伏新能源产业4项、有色金属产业3项、食品和光学产业各2项。

“经过前期与浙江工业大学的5轮线上线下对接，目前已达成技术需求合作项目5项、‘科技副总’项目1项。这6个项目在活动现场成功签约。”该负责人说，对于尚未匹配的34项重点产业技术需求，科技部门将面向全国“张榜”，邀请专家团队助力上饶市企业破解技术难题。

据悉，此次活动中，上饶市科技局还与浙江工业大学工业技术转化与推广中心签订协议，共建浙江工业大学上饶市技术转移中心。（记者魏依晨 通讯员郑欢）

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