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大连打造青年发展友好型城市

2025年01月09日08:17 | 来源：科技日报
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原标题：大连打造青年发展友好型城市

　　1月7日，记者从大连市委组织部获悉，2024年，大连市统筹组织12个区市县、20个部门组建工作专班，合力实施“青年学子来连留连高校行”专项行动。

　　此次活动广泛发动200多家重点用人单位，提供就业、实习和柔性引才“三类需求”岗位10.8万个，赴14个城市61所高校开展宣讲推介和专场招聘，沉浸式送政策送岗位送服务上门，集聚11万年青人来大连，较2023年增长38%。

　　2024年，大连市突出安居保障，实施“兴连英才计划”安家费和住房补贴政策，优化完善人才安居保障体系，年青人购房积极性显著增强；为高校毕业生发放最高10万元购房券，对购房的高层次人才、高校毕业生一次性发放安家费和住房补贴，开发政策兑现线上渠道，方便人才线上办理、“一次不用跑”。记者了解到，政策出台以来成交的新建商品房中，年青人购房占比达62%。

　　此外，2024年，大连市突出精准对接，帮助用人单位引才“拓平台”。该市充分结合用人单位意愿，到高校集聚、毕业生较多的重点城市开展宣讲招聘，为有引才需求的用人单位搭建平台。200家高校院所、国企、民企等携优质岗位深入对口高校，校招签约率大幅提升。大连重工装备集团引进576人，恒力石化产业园引进1000人，均超额完成年度计划。

　　大连还推动用人单位与人才“面对面”，坚持集中招聘和下沉院系，在大连、沈阳“双城联动”举办两场集中招聘会，达成意向1.1万余人次；用人单位与对口院系精准对接、高效联动，引才质量和产业契合度明显提升，签约硕士以上研究生较去年增长25%，软件信息等专业毕业生较2023年增长40%；发挥东北五市集聚年青人联盟机制优势，首次到哈尔滨、长春、呼和浩特引才，覆盖30所大连高校、7所沈阳重点高校；赴18所“双一流”高校宣讲招聘，累计参与学子15万人，2024届外地高校毕业生来大连3.26万人，较2023年增长25%。（记者张蕴）

(责编：郝孟佳、李昉)

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