北京市盲人学校创新探索美育课程

本报记者 施 芳

拿起一颗珠子，左右手交替，将鱼线从孔中穿过……学生兴奋地欢呼：“我终于成功了！”身后，老师孙墨吟露出欣慰的笑容。

孙墨吟是北京市盲人学校的美工课老师，毕业于中央美术学院。孙墨吟的父亲也是特教老师，她从小受父亲影响，一直觉得当一名特教老师，帮助残障学生实现梦想，是一件有意义的事。

2013年，孙墨吟来到北京市盲人学校任教。刚一上课，她就体会到种种不易。美工是一种视觉艺术，但先天失明的学生对颜色毫无感知，也很难把握物体的形状和比例关系。

“师父教我闭上眼睛备课，从视障学生的角度去观察事物，找到最合适的教学方式。”孙墨吟说。

孙墨吟口中的“师父”叫魏凡。1997年从东北师范大学美术教育专业毕业后，魏凡就来到北京市盲人学校任教。当时学校既没有美工课，也没有相应教材。“眼睛看不见，视障学生怎么学习美工？”魏凡一度困惑。

慢慢地，魏凡摸索出了独特的备课方法：第一遍，睁眼仔细观察物体，制作教具、写教案；第二遍，闭上双眼，反复揣摩，教案中使用的方法是否适合视障学生。

一节40分钟的课，备两次课至少需要两三个小时，但效果显而易见。以往学习制作中国结时，学生经常编错。直到自己闭上眼睛尝试，魏凡才恍然大悟：3根绳子粗细一致，普通人一目了然，但视障学生却很难分辨。于是，魏凡尝试用粗线或者用竹签等硬物代替中间那根线，便于区分，孩子们的兴趣油然而生。

闭眼备课的方法逐渐推广开来，更多新颖的教学方式被应用到课堂中。

视障学生通常以手代目，配合耳朵、鼻子等多种感官去感知世界。在教学中，北京市盲人学校的栗鸥老师充分调动学生手指、鼻子、耳朵等多重感官，来帮助学生形成完整认知。在“泥塑——三星堆青铜面具”这节课上，栗鸥准备了三星堆考古盲盒，让孩子们亲手挖掘出青铜面具等“文物”，又通过触摸青铜面具仿真教具、听相关介绍，了解古蜀文明。经过反复打磨，孩子们做出了一个个极具想象力的三星堆青铜面具，令人惊喜。

一些学生动手能力较弱，跟不上学习进度，老师们会耐心地教他们使用剪刀等各种工具，教他们用大木珠和鞋带学习串珠……渐渐地，这些学生能自如地使用工具，体会到手工制作的快乐。“希望让孩子们通过自己的努力解决困难，从而收获本领，提高自信。”栗鸥说。

“瞧，我搭的火车轨道长又长，还有白云、小花、小草，太好玩了！”一名一年级女生说，同学们都盼着上美工课。20多年来，北京市盲人学校先后开设泥工、纸工、积木、插板、丝网花、串珠、布艺等美工课程。2024年9月，由人民教育出版社组织编写的首套盲校美工教材投入使用，魏凡、孙墨吟、栗鸥等老师都参与了编写工作。

通过美育，孩子们从模仿到创造，用作品表达自己内心的情感和对美的追求，他们的美工作品多次在各种比赛中获奖。“以美润心，使孩子们更好、更自信地融入社会，充分彰显学校的办学理念——让每一个孩子都绽放独特的精彩。”魏凡说，用人工智能等新技术助力美工课，更好地激发学生的创作灵感，是教学下一步努力的方向。

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 13 版）

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