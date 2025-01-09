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湖南开展“我的韶山行”中小学生红色研学活动

来韶山，上一堂思政课（解码·思政课怎么上）

本报记者 杨  迅
2025年01月09日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为学生们在登乘“我的韶山行”红色研学专列。
　　杨 帆摄

　　“青年怀壮志，立功正当时。请党放心，强国有我！”冬日暖阳下，青年学子在湖南省韶山市毛泽东广场面向铜像整齐列队。这是“我的韶山行”中小学生红色研学活动现场。

　　自2023年5月在湖南启动以来，“我的韶山行”中小学生红色研学活动凭借丰富的内容、鲜活的形式，获得了良好的社会反响。截至目前，该活动参与学生达270余批52.9万人次。

　　一门课程

　　思政课走进现场，走向网端

　　将思政课堂“搬”进韶山，全省中小学生都能参与，红色教育进校园、进课堂……“为了上好这门思政课，我们专门设计了‘1+3’的特色模式。”湖南省韶山管理局副局长付维华介绍，即一堂历史与现实结合的大思政课，包括广场开班式、故居情景教学课、纪念馆参观体验课等五大活动；三堂围绕“学伟人的读书精神”“学伟人的家国情怀”“学伟人的艰苦奋斗”主题展开的展教结合课。“精心设计课程体系，让学生结合文物、文献、故事等红色资源，深入体会多维度的实景思政课程。”付维华说。

　　不同主题的思政课，呼应历史，观照当下。韶山毛泽东同志纪念馆宣教部副部长黄为介绍，思政课在确定主题后，会集合思政课教师、博士研究生和韶山讲解员三方力量精心备课。课程设计取三方所长，思政课教师熟悉学生的心理和认知特点，博士研究生理论功底深厚，讲解员擅长口语表达。

　　短短的一堂课，讲稿要打磨数十次。“开讲前，课程会进行大量试讲，在教学中根据师生意见进行调整。每隔一段时间，还会对课程内容进行更新补充。”韶山管理局宣传处副处长夏博文说。

　　韶山毛泽东图书馆副馆长彭艳介绍，思政课会根据学生年龄和认知规律，开发小学版、初中版、高中版，相关研学短视频会在“学习强国”平台首发，并在网络视频平台同步播出。如今，思政课程已从片段化视频，“长”成完整的视频课程体系，进一步提高影响力与传播力。

　　一场研学

　　在情景式体验中，融通历史与当下

　　“大家看到的是神舟十号载人飞船返回舱的原物。‘可上九天揽月，可下五洋捉鳖’，这是毛泽东同志的豪迈预言，也是中国人的梦想……”在“我的韶山行”中小学生红色研学活动中，站在返回舱前，韶山纪念馆讲解员毛婉瑶娓娓道来。

　　一面是韶山的红色IP，另一面是研学的多元化需求。如何将二者更好地结合在一起？答案藏在情景式体验中：通过实物展示和现场教学，打造沉浸式研学课堂，让学生在触摸历史中启智润心。

　　从一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造，到“东方红一号”发射成功，再到神舟十号载人飞船的成功返回……听着毛婉瑶的讲述，学生们若有所思。“我仿佛经历了一场时空旅行，也经历了一次深度的精神洗礼。”长沙市雅礼书院中学高一学生王雅婷说，通过这次研学，她意识到了自己肩上的责任，之后要把个人梦想和国家的需要结合起来。

　　“我们立足韶山的红色文化资源，利用文物文献等载体，进行情景互动式教学。”韶山管理局红色教育培训中心红培部副部长李伟超介绍，每条研学路线都经专家反复斟酌，最近又增加了滴水洞、韶山烈士陵园等授课点，不断提升研学的体验感。

　　一趟专列

　　寓学于途，打造火车上的流动课堂

　　伴着汽笛长鸣，一列红色研学专列驶进韶山站。这是中国铁路广州局集团有限公司推出的“我的韶山行”红色研学专列。车厢内，“乘风破万卷，追风正少年”标语引人注目。打造“书香列车”主题车厢，在餐车设立“书香驿站”，将吧台改造成“阳光书社”，设计留言帖、主题打卡点，发放文创纪念票卡……列车寓学于途，开设韶山站现场教学点，打造火车上的流动课堂。

　　不只是硬件设施的布置，专列不断丰富互动形式，通过开展诗词诵读、阅读分享、知识抢答、拉歌赛歌等，提升学生的研学体验。车窗外，阳光明媚，山河壮丽；车厢内，恰同学少年，意气风发。

　　“登上红色研学专列，心中的热情也跟着激荡起来。”长沙市第二十一中学学生徐芷樱说，“在车上，同学自发诵读诗词，氛围感满满。”

　　据介绍，截至去年12月中旬，已累计开行长沙、岳阳、邵阳、常德等11个市州至韶山的红色研学专列，接待学生7万余人次。“红色研学专列的开行，既激活了红色资源，也丰富了师生的研学旅途。”广东铁青国际文化旅游集团有限公司长沙分公司党总支书记杨帆说。

　　“希望通过更多生动有趣的形式，把思政课这一关键课程讲好讲活，着力提升育人实效。”李伟超说。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月09日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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