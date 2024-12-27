北京理工大学党委副书记杨帆出席人民网2024大学校长论坛。人民网记者 葛泰佚摄

人民网北京12月27日电 “作为发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力的重要交汇点，全面推进教育数字化是高校义不容辞的责任。数字化转型对于高等教育，在当下已不只是一种趋势，已经体现为实实在在的广泛行动。”人民网2024大学校长论坛日前在北京举行，北京理工大学党委副书记杨帆在论坛上表示。

对于高等教育数字化转型对推进教育强国建设的作用，杨帆认为，数字技术从外部推动了高等教育形态的革新。数字技术对人类社会生产、生活的样式、模态都产生了巨大的推动作用。作为社会发展的一个子系统，高等教育也会适应新型技术的应用，改革创新高等教育的形态。

杨帆表示，从教育发展的内在需求来讲，高校更加注重以人为本、以学生为中心，学生培养从过去的批量化、漫灌式的教学模式必然要过渡到精准化、个性化的培养。“数字化也是高校进一步推进拔尖创新人才培养的内在需求，应该说从内在和外在都提出了新的更高要求。”杨帆说。

“对于北京理工大学来讲，我们一直强调要推进科学组织的治校理教。‘科学’两个字必须和数字化、人工智能的应用相结合。”杨帆表示，北京理工大学将数字化技术与大学发展深度融合，探索创新了智慧思政、智慧教学、智慧实践和智慧治理四大育人板块。同时，学校注重师生数字化素养的培养，将数字素养作为考察教师从业能力的一项重要内容，不断推进大学数字治理体系向标准化、智能化方向迈进。

杨帆认为，面对新技术的快速发展，高校应精准把握高等教育发展的关键要素，聚焦于核心问题，从学生培养、教师队伍建设和教育生态构建这三个维度加大投入力度。AI和高等教育的结合需要需求侧和供给侧双向奔赴，双向努力。

“我们也希望全社会各种类型的创新主体参与其中，在智慧教育的理念探索、技术支撑以及基础保障等方面进一步形成合力，共同打造一个能够真正推动高等教育迈向世界一流水平的新颖且良好的创新生态环境。”杨帆表示。（李依环、实习生高云晴）

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