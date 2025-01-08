原标题：速递！2024年全国十大教育新闻揭晓

近日，由中国教育电视台、中国教育报联合评出的“2024年全国十大教育新闻”揭晓，哪些教育新闻入选，跟教育小微一起来看。

1、全国教育大会召开 为建设教育强国指明前进方向、提供根本遵循

2024年9月9日至10日，全国教育大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。习近平总书记强调，建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，必须朝着既定目标扎实迈进。习近平总书记的重要讲话，体现了教育的政治属性、人民属性、战略属性，是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献，为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。大会召开前夕，习近平同志《论教育》在全国出版发行。这部专题文集，收入习近平同志关于教育的重要文稿47篇，其中部分文稿是首次公开发表，是建设教育强国的强大思想武器和科学行动指南。

2、教育系统持续加强思想政治教育 立德树人新格局构建取得积极进展

2024年教育系统深入落实立德树人根本任务。5月11日，新时代学校思政课建设推进会召开，习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示强调，不断开创新时代思政教育新局面，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。启动实施新时代立德树人工程，启用新修订的义务教育三科统编教材，系统有机融入马克思主义中国化时代化最新成果。12月19日至20日，第二十八次全国高校党的建设工作会议召开，就新时代新征程进一步加强和改进高校党的建设作出重要部署，为更多时代新人投身强国建设、民族复兴伟业固本培元、凝心铸魂，党建引领下的立德树人新格局构建取得积极进展。

3、第40个教师节之际隆重表彰优秀教师群体 中共中央、国务院印发《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》

2024年9月10日是我国第40个教师节。9月9日，习近平总书记等领导同志亲切接见了参加庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动代表。王振义获“共和国勋章”，张晋藩、黄大年获“人民教育家”国家荣誉称号。教育部举办表彰活动，隆重表彰5个类别共2375个先进典型。推选1位教育系统“时代楷模”、12位全国教书育人楷模、10位最美教师和1个最美教师团体，出台了系列强师尊师惠师举措。2024年8月，《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》印发，这是新时代新征程强教强师的纲领性文件，对弘扬教育家精神、打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍作出的全面系统部署。

4、中国国际大学生创新大赛质量再创新高 凸显人才培养模式向“能力素质培养为先”转变

2024年10月12日至15日，中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛在上海举行。10月16日，习近平总书记给参赛学生代表回信，对大赛给予高度肯定，对广大青年学生寄予深切关怀和殷切期望。2024年的大赛质量再创新高，共吸引国内外153个国家和地区5406所学校的514万个项目、2083.6万人次参加，实现世界百强高校全覆盖，推进项目式教学改革，成为教育科技人才一体化的“百国千校千万人”的创新实践大平台，有力推动高校人才培养模式从“知识传授为主”转向“能力素质培养为先”的深刻变革。2024年，教育部把培养国家战略急需人才摆到更加突出位置，进一步优化高校本科专业设置，部署持续推进基础学科系列“101计划”，推进卓越工程师产教融合培养，打造拔尖创新人才方阵。

5、国家智慧教育平台形成“四横五纵”资源新格局 教育数字化进入高质量发展新阶段

2024年3月28日，数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”启动。一年来，国家教育数字化战略深入实施，扩大优质教育资源受益面，提升终身学习公共服务水平，在国家智慧教育平台深度应用、公共服务提质升级、人工智能赋能教育等方面推出一系列新举措。截至2024年年底，国家平台注册人数达1.47亿，累计浏览量555亿次。成功举办2024世界数字教育大会、世界慕课与在线教育大会，上线国家平台国际版，成立世界数字教育联盟，持续打造全球数字教育发展指数，不断构建数字教育开放交流体系。12月27日，国家终身教育智慧教育平台上线。至此，国家智慧教育平台形成以基础教育、职业教育、高等教育、终身教育为“四横”，德、智、体、美、劳为“五纵”的资源新格局，教育数字化进入高质量发展新阶段。

6、学位法、学前教育法表决通过 我国教育法治建设取得重大突破

2024年4月26日，《中华人民共和国学位法》表决通过，自2025年1月1日起施行。这是自1981年1月1日《中华人民共和国学位条例》实施以来的第一次全面修订，丰富完善了中国特色学位制度，是学位工作和教育法治建设的一项重大成果。2024年11月8日，《中华人民共和国学前教育法》表决通过，自2025年6月1日起施行。这是自2002年《中华人民共和国民办教育促进法》制定以来第一部新制定的教育法律，填补了学前教育法律的空白，推动学前教育步入“有专门法可依”新阶段。学位法、学前教育法的表决通过，标志着我国教育法治建设取得重大突破。

7、开展基础教育规范管理年行动 扩优提质更好满足人民群众“上好学”美好愿望

2024年5月，教育部印发《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，集中整治基础教育领域存在的突出问题、顽瘴痼疾，全面规范基础教育领域办学行为。开展阳光招生专项行动，确保教育起点公平公正；将“以各种方式挤占学生‘课间十分钟’休息”等列入规范管理负面清单，注重学生身心健康发展；推动建设家校社协同育人“教联体”，构建全方位育人机制。2024年，教育系统深入开展基础教育扩优提质行动，进一步优化学校布局、增加优质学位、落实“五育”并举、建设高水平教师队伍、加强家校社协同，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，更好满足人民群众“上好学”的美好愿望。

8、首个全国高校区域技术转移转化中心落地 拉开新时期推进高校科技成果转化序幕

2024年9月14日，教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式举行。首个区域中心落地，标志着教育部构建以区域中心为枢纽、以国家大学科技园为节点的新时期高校科技成果转化体系的序幕正式拉开。区域中心旨在以重点产业为牵引，集聚优势高校和创新资源，贯通高校科技成果转化全链条，提高成果转化效能，推动科技创新与产业创新深度融合，培育发展新质生产力。12月26日，教育部在江苏南京召开区域中心建设工作会。12月26日至28日，中国高校科技成果交易会同期举办，签约的高校成果超过350项，意向成交金额近40亿元。

9、2024年世界职业技术教育发展大会成功召开 全方位展示我国职业教育先进理念和成功实践

2024年11月20日至22日，2024年世界职业技术教育发展大会在天津举行，全方位展示我国职业教育先进理念和成功实践。大会以“创新赋能未来 技能塑造人生”为主题，100多个国家和地区的1200多位嘉宾参会，推出“会—盟—奖—赛—展—刊”六大国际公共产品。会上发布《世界职业技术教育发展天津共识——32国部长宣言》。当前，中国特色职业教育发展道路和模式基本形成。建成世界上最大规模的职业教育体系，职业院校已经成为培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才的主阵地；现代职业教育体系建设改革取得突破；职业院校办学条件和办学水平得到提升；实现从“引进来”到高质量“走出去”的重大转变。

10、扎实推进高水平教育交流合作 中国教育国际影响力显著提升

2024年，我国积极深化与世界各国教育交流合作，主动参与全球教育治理，开创中外民心相通、文明互鉴、互利共赢新局面，教育国际影响力显著提升。成功举行2024世界中文大会，习近平主席向大会致贺信并祝贺孔子学院成立20周年，搭建中外语言教育交流高水平平台；中哈元首共同出席北京语言大学哈萨克斯坦分校揭牌仪式，首家海外应用技术大学——柬华应用技术大学迎来首届学生，“走出去”取得新突破；落实习近平主席对美“5年5万”、对法对欧“3年1万，欧洲翻番”重大倡议，大力推进中外青少年交流；举办中国—非洲—联合国教科文组织教育和文化遗产保护合作对话会、世界数字教育大会、世界职业技术教育发展大会、世界慕课与在线教育大会等大型国际会议，与各国分享中国教育理念和教育方案。目前，我国已同183个建交国开展教育合作与交流，与40个国家和地区开展合作办学，195个国家和地区的留学生来华求学，国际中文学习者和使用者累计超过2亿人。

(责编：李昉、郝孟佳)