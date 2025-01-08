原标题：报告显示北京高精尖产业人才总量达210.6万人

北京市人力资源研究中心、北京人才发展战略研究院近日发布的《北京地区人才资源统计报告（2023）》显示，近年来，北京地区人才资源总量呈现稳定增长态势，高精尖产业人才集聚效应突出，2023年全市高精尖产业人才总量达210.6万人，占全市人才资源总量的26.2%。

该报告是在中国人民大学举办的新时代人才强国论坛2024上发布的。报告全面科学测算了北京人才资源基础数据，通过人才资源总量、高技能人才比例、劳动年龄人口受高等教育比例等6个具体指标，反映北京地区人才资源特点。纳入统计的包括党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才等。

报告显示，北京高精尖产业人才供给总量呈迅猛增长态势，其中医药健康、绿色能源与节能环保、智慧城市是人才供给增幅最大的三个产业。区块链、绿色能源与节能环保、医药健康、智能制造与装备四大产业人才需求增加。

“人才链与产业链良性互动，实现融合发展，是北京地区人才资源的主要特征之一。”北京市人力资源研究中心主任、北京人才发展战略研究院执行院长张天扬表示，近年来北京人才总量、人才质量持续提高，人才效能稳步增强，人才红利逐步取代人口红利成为北京高质量发展的主要驱动力，人才引领发展战略地位日益凸显。（记者魏梦佳）

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