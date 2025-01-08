记者获悉，中国科协青年人才托举工程博士生专项计划首批入选3226人，他们将在拓宽学术视野、增强学术锻炼、加快学术成长等方面获得专项培养，托举期为2025年1月至2026年12月。

中国科协于2024年9月启动实施该专项计划，旨在让学术资源更广泛地惠及有发展潜力的青年科技后备军。

中国科协组织人事部相关负责人介绍，专项计划主要面向高校和科研机构30岁以下理、工、农、医学科门类的高年级博士生，开展为期不超过2年的托举和培养。

相关工作主要由中国科协、全国学会、省级科协和高校科协共同完成，重点为入选者提供学术资助、组织吸纳和学术兼职三方面托举服务。

学术资助主要用于入选者参加高水平学术会议、发表高水平学术论文和开展出国（境）交流访学，中国科协按照累计不超过人民币4万元的资助标准为入选者提供资助经费。

组织吸纳包括帮助入选者在托举期内免费成为托举全国学会的学生会员，表现优秀的入选者可优先进入托举全国学会的相关专门委员会，为入选者提供更多向业界优秀前辈学习请教的机会，促进综合能力的提升。

学术兼职包括帮助入选者在高水平学术会议、国内外学术组织担任兼职助理岗位，在学术期刊担任兼职编辑助理岗位，助力他们追踪前沿科研动态、深度参与学术交流、获得多方学术指导。

此外，中国科协还将为入选者提供参加中国科协年会、世界青年科学家峰会、世界科技与发展论坛、世界公众科学素质促进大会等重大活动的机会，全方位为青年科技人才搭建交流学习的平台。

据悉，自2025年起，专项计划将逐步扩大支持对象人数到每年1万人左右，占每年相关学科博士毕业生的15%以上。

（据新华社电 记者温竞华）

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