本报记者 周姝芸

杭海龙渡湖国际时尚产业学院学生在岗位工作室设计作品。

本文图片均由受访者提供

龙渡湖国际时尚产业学院学生实训场景。

为区域经济发展培育良才

“世界布艺看中国，中国布艺看许村。”浙江省海宁市许村镇的家纺产业经过了几十年的蓬勃发展。近年来，许村新兴起女装产业集群，进驻到许村镇的服装生产制造企业数达800余家，生产了四季青市场、杭州电商平台过半份额的女装。不过，海宁市许村镇政府原招商办主任沈月清告诉记者：“随着行业发展和市场变化，当下许村的人才供给已经明显跟不上产业发展。我们意识到，要想保持产业的持续竞争力，必须注重人才的培养。”

2021年，杭海龙渡湖国际时尚产业学院便应运而生。这是一所由海宁市许村镇人民政府、杭州职业技术学院、海宁市职业高级中学、海宁市家用纺织品行业协会四方共建的产业学院。它依托许村镇的家纺产业优势，引入杭州职业技术学院与海宁市职业高级中学办学经验，实现优势互补、资源共享，为区域经济发展培育优质人才。

朱雯倩是杭海龙渡湖国际时尚产业学院艺术设计专业的学生，她坦言，来这里上学是被优质的教学资源吸引。“对我来说，在这里的学习经历充实而富有挑战。”朱雯倩说，“学院积极组织了各类学术讲座、行业交流活动，我有机会与业内专家面对面交流和学习。入学以来，我最大的感受是学院开放、包容，这里鼓励创新和个性发展，让我能充分发挥创意。”

与其他校企联办学校相比，杭海龙渡湖国际时尚产业学院有什么不同？杭海龙渡湖国际时尚产业学院执行院长、杭州职业技术学院达利女装学院院长郑小飞说：“学院整合了政府、行业、企业和学校的资源，形成了高度融合的产教融合共同体。学院按照中高职一体化（五年一贯制）的新型模式展开人才培养。我们不仅在教学和实习上与企业合作，还让企业参与学院的专业规划、人才培养标准制定、教材课程开发以及科研技术开发等各个环节。”

“在课程设置方面，学院设置了服饰产品研发、家用纺织产品研发以及纺织文创产品研发3个方向。”杭海龙渡湖国际时尚产业学院副院长、杭州职业技术学院达利女装学院教授白志刚介绍，“每个研发方向设立了3个产品研发工作室，每个工作室都与一家企业对接，企业导师与学校老师共同组成了教学团队。”

白志刚说：“以家用纺织产品研发方向为例，学院与浙江艾诺纺织公司、杭州萨薇家居有限公司等企业对接，开发‘家纺提花面料花型设计’‘窗帘、遮阳布产品研发’等课程，学生可以实地学习家纺产品的图案、款式设计，理解市场对家居美学的需求。”

分组工作室上课模式

“我们画好的纹样很快就被企业制作为成品，这样的体验很神奇！”学习纺织装饰艺术设计的翁郑佳说，“不同于其他高职院校一位老师带几十名学生上课，我们学院采用‘2对10’的分组工作室教学模式，由1位学校的老师及1位企业老师指导10位学生，这十分吸引我。”

翁郑佳在杭州森染文化创意有限公司项目组实践。她说：“企业老师经验丰富，给我们许多产业相关的指导，我们绘制的纹样可以很快得到打样，还有部分布料被企业带到了乌兹别克斯坦展出，这让我们很有成就感！”

“昨天的课本教材很难跟上今天的市场需求。”郑小飞说，“学生的作品之所以能这么快得到企业的认可，是因为我们将产教融合贯穿教育教学改革全过程，真正让学生学得好，学的东西用得上。”

浙江斯泰堡纺织有限公司是学院的合作企业，该公司总经理沈菊华介绍：“我们为杭海龙渡湖国际时尚产业学院的学生安排了经验丰富的设计师，在学生实践过程中给予全方位支持。此外，我们根据学院的人才培养计划，为学生量身定制了‘香云纱国风面料纹样设计实践项目’。项目是企业真实运营中的一部分，能让学生直接参与到企业的生产、设计、研发等环节中。目前有20多款产品已经打样，部分产品已经投入生产。”

艺术设计专业的学生班舒畅说，在杭州诗季宝科技有限公司实践时，自己的最大收获是学会使用专业的设计软件style3D，以此来完善和呈现创意。班舒畅说：“在参与侘寂风纹样主题面料设计时，前期的纹样设计、生产打样，后期修改、校色等各环节都令我印象深刻。这次活动不仅让我学会了技能，还对时尚设计产业的运作流程有了清晰的认识，提升了审美能力。我能更精准地把握时尚潮流元素，运用到实际设计中。”

“企业想要一招进来的毕业生就是工作熟练的能手，产业学院这种新的教学模式，填补了企业和毕业生之间‘磨合期’。”杭州森染文化创意有限公司公司创始人总经理王羽飞说，“学校的专业划分是大方向且固定的，但企业的岗位是灵活且细分的，采用了这种教学模式后，学生可以接触到很多原本接触不到的就业岗位，派生出很多新的学习方向，学到的技能更具体、实用。”

(责编：李昉、郝孟佳)