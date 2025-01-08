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学分互认：突破高校“围墙” 共享优质资源

2025年01月08日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：学分互认：突破高校“围墙” 共享优质资源

不久前，湖南省教育厅印发《岳麓山大学城高校学分互认、后勤共保、设施共用实施方案（试行）》，明确中南大学、湖南大学、湖南师范大学三所高校实施课程互选、学分互认。这不仅为三校的资源共享提供了条件，也使学分互认再次成为高等教育领域的热门话题。

学分互认因何而兴，发展现状如何？这一举措未来将走向何方？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

促进高校资源互通

在高等教育领域，学分互认其实并非新鲜事物。对外经济贸易大学国家对外开放研究院、全球创新与治理研究院教授黄海刚介绍，事实上，学分互认在美国、英国等国家以及欧盟区域内已经实行多年，是高等教育人才培养中一种较为成熟和普遍的做法。

在学分互认模式下，学生在修习本校开设的课程之外，还可选修其他院校的课程。这些外校课程的学分可以转换为本校学分，同样，本校课程的学分也会被其他学校承认。

在我国，学分互认的实践早已开始。20世纪90年代末，在北京市教育委员会的支持下，北京航空航天大学、北京科技大学等高校联合成立北京学院路地区高校教学共同体（以下简称“学院路共同体”），成为国内学分互认的探索之一。当时，该共同体成员高校大多拥有国内领先的特色学科，但学科门类不够全面。因此，这些高校通过学分互认，实现教学资源互补。

黄海刚认为，资源互补是吸引高校探索学分互认的重要前提。“通过学分互认，区域内高校能够共享更多优势资源，有助于实现协同育人，提升人才培养质量。”她说。

深圳大学教育学部执行主任、高等教育研究所所长、教授李均举例，如果一名理工科专业的学生对人文社科知识有浓厚兴趣，而其所在学校的人文社科并非强项，那么他就可以通过学分互认机制，选择优质的人文社科课程并获取学分。“从学生发展角度考虑，高校学分互认也满足了学生的个性化发展需求。”他说。

李均补充说，除助力学生成长外，学分互认也给高校提供了交流的机会。“以往，高校之间的交流往往集中于科研领域，而在人才培养领域的交流相对较少。学分互认机制为高校之间建立了一种以教学为中心的新交流模式。”李均说。

亟待形成制度规范

在理想状态下，学分互认无疑是促进教育资源共享、实现质量提升的一剂“良药”。不过，学分互认的探索并非易事。“学分互认在实施过程中仍存在一定困难。”李均坦言，尽管各高校都在积极尝试学分互认，但目前仍面临诸多亟待解决的问题。

优质课程资源稀缺是学分互认面临的一大挑战。李均告诉记者，在许多高校，选课难已经成为一种普遍现象。“对于很多学校而言，课程资源是供不应求的。在选课季到来时，不少高校学生甚至需要靠‘抢’才能完成选修课要求。而学校如果难以满足本校学生的选课需求，那向外校学生开设优质课程也就成了天方夜谭。”他说。

此外，课程同质化严重、跨校上课不便等问题也备受学生诟病。这些问题的根源在于学分互认相关规范的缺失。“这会让学分互认存在流于形式的风险。”黄海刚说。

李均补充：“目前高校之间在管理机制上尚未形成关于学分互认的统一规则。”仅从学分互认的角度来看，各高校对学生的培养标准难免存在差异。如果采用不同标准培养的学生共用一套学分标准，这显然是不合理的。

“因此，审慎的制度、课程和评价设计是推进学分互认的前提。”黄海刚指出，学分互认需要科学系统地设计人才培养模式，高校应提前做好准备，对实施过程等环节进行规划论证，切忌盲目跟风。

探索学分互认前路

早在2012年，《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》提出，鼓励地方建立大学联盟，发挥部属高校优质资源辐射作用，实现区域内高校资源共享、优势互补。如今，北京、湖南、广东等地正积极通过大学联盟的形式推进学分互认，构建校际资源互通桥梁。

李均认为，大学联盟制是促进学分互认有序发展的合理途径，但也不可盲目而行。“大学学分互认联盟建立的前提，是多所高校之间各取所长、互相扶持。”他说。

黄海刚表示：“学分互认需要逐步去探索和实践，在经验较为成熟后，可以推广到不同类型的高校。”

为了保障学分互认在更多高校中顺利推广，制度建设与机制保障显得尤为重要。黄海刚认为：“各高校应强化互选互认的制度，规范跨校课程选修程序，确保学分互认能持续推进。”

“除了建立学校之间的联盟外，各校的院系还可通过‘专业联盟’的形式展开学分互认。”李均向记者表示，所谓“专业联盟”，即由不同院校的同一专业携手建立而成的学分互认联盟。很多高校专业尽管排名并不亮眼，但其可能由于研究传统、地理区位等因素，在某些研究方向有着可圈可点的表现。“专业联盟”式学分互认有助于集聚优质资源，帮助学生找到更适合自己的学术发展方向，促进个性化发展。

在课程设计方面，李均认为，参与学分互认的高校不仅要通过调研的方式了解学生的选课需求，还要拿出“看家本领”，让更多大家、名家加入跨校选修课的设计团队中。

“要想设计出有意义、有价值的学分互认课程，还要将课程设计权交还给高校教师，真正让高校教师成为课程的主人。”李均指出，高校应鼓励教师结合自身科研成果开发适合学分互认的课程，避免课程开设同质化的问题。

黄海刚指出，要回答学分互认的本质，关键要明确其背后的价值和理念。在推进学分互认时，高校需要思考“培养什么人，怎么培养人”这一根本性问题，以此确保高质量协同育人的实现。（实习记者 夏天一）

(责编：李昉、郝孟佳)

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