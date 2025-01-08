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首家海外卓越工程师学院落地巴西

2025年01月08日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：首家海外卓越工程师学院落地巴西

近日，在巴西里约热内卢联邦大学，在中国教育部部长怀进鹏、巴西教育部副部长布拉西尔的共同见证下，中国石油大学（北京）校长金衍、里约热内卢联邦大学校长梅德罗尼奥签署合作建设中国—巴西卓越工程师学院的谅解备忘录，中国在海外建立的第一家卓越工程师学院正式揭牌。

中国—巴西卓越工程师学院将致力于在科研中培养人才，紧密结合工程技术创新重大需求，以相关领域重大工程项目为依托，推动中国和巴西两国企业与高校在科学研究、人才培养、文化交流等方面实现深度交叉合作，为解决两国在海洋工程、深水油气资源开发、碳减排与能源绿色转型等领域面临的挑战，培养卓越人才，为两国合作提供科技、人才支撑，为“构建公正世界和可持续星球”贡献力量。

当天，金衍、梅德罗尼奥和中国海洋石油集团有限公司副总经理俞进等共同为中国—巴西科技创新中心揭牌。中国—巴西科技创新中心将聚焦海洋资源开发、绿色低碳、生物能源利用、国际化人才培养等方面，构建海洋科技创新生态链，结合中巴两国海洋领域科技创新优势，形成关键技术与核心装备等，持续推动海洋科技发展与装备产业链深度融合。

金衍表示，合作共建中国—巴西科技创新中心是中国石油大学（北京）深入实施开放融合战略的重要举措，将为学校海洋资源开发、绿色低碳、生物能源利用等方面的科技创新和国际化创新人才培养增添新的动力。（记者刘垠）

(责编：李昉、郝孟佳)

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