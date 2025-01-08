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江苏理工学院机械工程学院： “一站式”社区提升学生法律意识

2025年01月08日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：江苏理工学院机械工程学院 “一站式”社区提升学生法律意识

“红旗高扬，我们迎着朝阳，聆听宪法雄壮的声响……”日前，嘹亮的歌声在江苏理工学院“一站式”学生社区响起。这是该学院组织开展的“宪法晨读”系列活动之一。现场，师生齐声诵读宪法部分章节、条款，学习宪法内涵，维护宪法权威，弘扬宪法精神。

江苏理工学院机械工程学院党委书记徐鸿翔表示：“大学生是法治中国建设的重要力量，校园普法工作任重道远。近年来，学院围绕‘四个聚焦’，筑牢‘四个阵地’，不断探索和创新法治教育的形式与内容，全方位构建大学生法治教育新体系，显著提升了学生的法治意识和综合素养，为国家培养了大批高素质创新人才。”

在法治教育方面，学院注重整合优质教育资源，加强师资建设。学院组建由法学博士、检察官、民警、律师等组成的专业讲师队伍，通过多种形式的活动，如普法知识竞赛等，让学生在轻松愉快的氛围中学习法律知识。

近年来，江苏理工学院机械工程学院党委将思政教育融入党建工作、社区建设和社会活动中，组织学生参与社会实践“大课堂”。江苏理工学院机械工程学院党委副书记、副院长王怀芳介绍：“学院与常州市钟楼区律师行业党委结对共建，开展律师进课堂系列活动，并组织学生参与社区治理实践、‘送法下乡’活动、法庭公开审理等，切实增强了法治教育的实效性。”

此外，学院还充分发挥新媒体的育人功能，打造法治主题宣传品牌，指导学生创作微电影、短视频等法治文化作品，并通过线上连线检察官、推出普法短视频等方式，针对大学生容易遭遇的法律问题进行教育宣传。同时，学院还聚焦新时期大学生的法治文化需求，将法治元素融入日常学习生活，运用“文艺+法治”的形式，举办宪法手抄报、法治书法等法治文艺征集评选活动，让学生绘制法治文化墙，沉浸式体验法治的力量。

徐鸿翔表示：“学院将继续依托‘一站式’学生社区，打造出实体宣传阵地，让法治更加贴近学生群体，引导学生自觉学法、守法、用法。”（实习记者 夏天一 通讯员 杨 蓉）

(责编：李昉、郝孟佳)

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