原标题：“院士是我班主任”

图为中国工程院院士康相涛正在主持主题班会。受访者供图

近日，中国工程院院士康相涛走进河南农业大学龙子湖校区的第二实验楼教室。这次，他不是来作报告，而是作为中国现代农业联合研究生院食品营养与健康学部畜牧博士班的班主任，来主持班级的主题班会。

位于郑州市的中国现代农业联合研究生院，由中国农业科学院牵头，依托河南农业大学，联合11家涉农院校和13家省级农业科研机构建设而成，是教育、科技、人才一体化发展的创新联合体。2024年9月，联合研究生院的首批学生进入校园开始学习。

担任学生成长引路人

“在科研道路上遇到瓶颈时，您是如何克服的？”在主题班会上，同学们纷纷向康相涛提问。康相涛分享了自己的求学与工作经历，并展望了中国现代农业联合研究生院的发展前景。“联合研究生院是教育教学体制改革的一个创举，这个强强联合、优势互补的集合体，将迸发出巨大的潜力。”他说。

2024级食品营养与健康学部博士生宋科林告诉记者，自己终于见到了心中的“明星”。“硕士期间，我就了解到康院士及其团队的事迹，如今我将在他的指导下继续追逐梦想。”宋科林说，初入校园时，得知自己的班主任是院士，内心既惊喜，又有一些压力。

博士班班长曹玉珠表示：“在班级群里，康院士总是耐心解答同学们关于专业学习、深造发展等方面的疑问，帮助我们成长。”

“院士担任班主任，可以通过全程参与博士生培养，与学生并肩研究、深入交流，指导他们做好学业与人生规划，激励学生培养科学精神、树立远大志向。”中国现代农业联合研究生院食品营养与健康学部主任李明说，在联合研究生院，学生与院士之间没有距离，学术探索无界限，科研探索亦无鸿沟。

中国现代农业联合研究生院筹建办党委书记代莉表示：“院士担任班主任是我们经过多次论证得出的人才培养方案。这将使课程体系更加科学、与时俱进，并突出融合性、创新性和实践性。”

除院士外，还有来自中国农业科学院研究生院等高校院所的优秀教师加入联合研究生院，其中不乏国家级高层次人才和国家级青年人才。这样的师资配置实现了资源共享、文化传承和良性互动，为打造教育、科技、人才一体化发展的农业科学中心、重要人才中心和创新高地奠定了坚实基础。

提供全方位科研保障

谈及入学后的感受，同学们纷纷表示，中国现代农业联合研究生院师资力量雄厚，生活环境优越。来自湖南的任聪说：“我参加了迎新篮球赛、动物文化节等活动，这里的‘第二课堂’活动十分丰富。开学以来，各学部、学院举办了许多活动，帮助新生迅速适应科研学习生活。”

在浓厚的学术氛围和鲜明的人文关怀背后，是中国现代农业联合研究生院始终如一的理念追求：从师资力量、教学安排、教室调配、实验实习、学生管理和住宿保障等方面，为783名学生提供全方位保障，助力他们心无旁骛地专心科研、攻坚克难。

自2024年9月首届招生以来，联合研究生院在农业教育、科研和推广领域迅速形成了规模优势、集群优势和辐射带动优势。一支结构合理、素质优良的高水平、创新型人才队伍正茁壮成长，一个具有中国特色的科教融汇综合体正加速崛起。（记者 孙 越 通讯员 韩 笑）

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