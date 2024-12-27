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郑承军：构建交叉融合的人才培养体系

2024年12月27日17:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。北京第二外国语学院党委常委、副校长郑承军指出，为了统筹实施、一体推进教育发展、科技创新、人才培养，面对社会发展中涌现的复杂问题，高校必须“靶向治疗”。

北京第二外国语学院党委常委、副校长郑承军。人民网记者严川吉雨摄。

“人文社科也是大科技，科技里面有伦理、人文和感情。”郑承军表示，文科与理工科需携手并进，尤其在人文社科领域，如人工智能翻译中涉及的语言情感和伦理问题，文科不可或缺。人工智能的发展对高校的人文社科培养也提出了新要求，需要针对性调整人才培养方案，从单一学科导向转向多学科交叉融合，培养适应新时代需求的复合型创新人才。

在人才培养方面，郑承军认为，拔尖人才关键在于“拔”字，“拔”就是不拘一格降人才。在选拔过程中需要注重专业素养、探索精神、学科交叉融合和创新能力四个方面。在他看来，创新能力是拔尖人才不可或缺的品质，需通过释放学生的灵感和活力予以激发。

“创新教育的关键在于释放学生的潜力。”郑承军指出，当前教育中常见的“形式化”束缚了学生的创新意识。高校应在科研训练和教学中给予学生更多空间，点燃他们的智慧和灵感之火，突破约定俗成的束缚，从而为高校科技创新提供源源不断的动力。

郑承军介绍，北京第二外国语学院作为文科院校，目前唯一的交叉学科是区域国别学。在交叉融合的过程中，他们发现，不仅是学科需要交叉，研究方法也要交叉。只有将自然科学的研究方法融入到区域国别的研究中，问题才能找得深、找得准。此外，为了应对AI对文科院校的影响，学校在人才培养方案中提出“AI赋能”“多语复语”“专业复合”“实习赋新”四大理念，以培养更加贴近实际需求的应用型人才。

“教育强国的目标不是一蹴而就，而是高校在实践中一步步扎实推进的成果。”郑承军最后提到，北二外将继续聚焦外语和l旅游领域特色，创新办学模式，分层、分类培养拔尖人才，为中国式现代化建设培养多样化、复合型拔尖人才，为推动教育强国建设作出更大贡献。（孙竞、实习生郭锦枝）

(责编：李昉、熊旭)

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