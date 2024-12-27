四川师范大学党委书记郭勇出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛27日在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。四川师范大学党委书记郭勇表示，要通过深化高等教育综合改革，提高教育服务高质量发展能力水平。

郭勇指出，师范院校是联结高等教育“龙头”和基础教育“基点”的关键枢纽，应聚焦“教师教育第一职责”的战略定位，明确深化高等教育综合改革的着力点。“我们长期坚持实践育人导向，加强与地方基础教育全学段代表性学校合作，建强实践基地。”郭勇谈到，学校不仅着力建好“大思政课”，持续推动思政课程与课程思政的有机结合，切实增强课程育人实效。同时，注重培养学生实践能力，促进学生在服务社会、深入基层的过程中，不断强化投身强国建设的信心、信念和信仰。

有了培养方向，如何确保人才培养质量地扎实提升？郭勇表示，这需要高校紧密围绕国家战略需要和地方发展需求，及时优化调整学科专业设置和课程内容，创新教育教学方法。按照社会发展和人才培养厚基础、宽视野、多交叉的专业知识结构新需求，推进交叉微专业建设，提升学生跨学科交叉融合能力和适应能力。

谈到师资队伍建设，郭勇认为，要把师德师风作为教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、导师遴选等的首要要求，强化师德考核结果运用；强教师培训系统化构建，建立区域教师教育联盟，整合教师培训资源，开展学术研究和实践探索，通过集中培训、送教下乡等形式，提升教师学科能力、学科素养以及教书育人能力。

郭勇最后表示，要进一步强化数字教育融合，增强人才培养活力，推动平台、课程等数字化资源建设与应用，着力打造教师数字素养培育的多元平台和重点项目；完善信息系统监测预警通报机制，强化知识产权保护、数据安全管理、数字伦理风险防范。（李昉、实习生刘亚丁）

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