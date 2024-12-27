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史元春：深化产学研融合，多方助推科技成果转化

2024年12月27日18:34 | 来源：人民网-教育频道
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青海大学校长史元春发言。任峰涛 摄

青海大学校长史元春发言。任峰涛 摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。青海大学校长史元春表示，科教融汇和产教融合是国家战略发展的重要组成部分，高校应结合地方经济社会发展，根据地方产业需求设置和优化专业，培养适应产业发展的人才。

“高校很多专业的设置和优化，一定要和战略发展、战略定位和产业发展需求紧密结合。”史元春认为，学校与企业是双向赋能的伙伴关系，校企合作旨在发挥双方的组织模式和人才优势，共同推动技术创新和人才培养，为产业发展提供强有力的支撑。为促进科技成果转化，青海大学还成立了乡村振兴学院，把科研成果直接转化到生产和产业应用上。

史元春介绍，在教学模式上，青海大学的许多专业都采用了“N+1”的模式，即与企业合作，为学生们在实践基地开展相应的课程学习和毕业设计，将理论学习与实践应用相结合。

在谈到如何应对高校科技成果转化面临的挑战时，史元春表示，科技成果转化是一个复杂的系统工程，需要高校、企业和政府等多方共同努力。在科技成果转化的过程中，高校应具备一定的组织能力，并提供顺畅的衔接机制。（郝孟佳、实习生潘寒冰）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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