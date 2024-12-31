原标题：李晓华：落实立德树人根本任务 持续深化新财经教育改革

人民网石家庄12月30日电 （记者赵明妍）“河北经贸大学在全国财经类高校中较早提出并启动了新财经教育改革，明确提出要培养具有家国情怀、专业知识、信息技术、职业素养、国际视野的复合性应用型高素质新财经人才。” 12月27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。河北经贸大学党委书记李晓华应邀参加“围绕立德树人根本任务，深化高等教育综合改革”论坛，并作主题发言。

李晓华作主题发言。河北经贸大学供图

李晓华以“落实立德树人根本任务 持续深化新财经教育改革”为题，回顾了五年来河北经贸大学新财经教育改革的探索与实践，从优化学科专业布局、重构新财经课程体系、建设数字化教学场景、打造最懂河北财经智库、坚持开放办学等五个方面介绍了新财经教育改革取得的阶段性成效——

优化学科专业布局。新财经教育改革加快推进学科专业内涵式发展，停招专业20个、新上专业7个，将原有60余个招生专业缩减至47个，其中有国家级一流专业11个、省级一流专业27个。形成“经管法”“数理统计与信息技术”“文学与艺术”三大专业群，学科专业布局与区域产业结构更加契合，全面提高人才培养的适应度。

重构新财经课程体系。根据新财经人才培养五维度目标，打造了“价值教育—文化滋养—新技术融入—实践拓展—国际交流”六大模块新财经课程体系，开发新财经课程161门，立项建设人工智能试点课程35门、新财经教材40部、新财经教学案例库30个；校企（政）合作共建产业学院10个、实践教学基地300余个；同时通过举办新财经通识教育大讲堂、音乐党课、书香润校园读书节、科技文化节、校园银杏节等特色校园文化活动，有效促进了优秀传统文化对师生心灵的滋养。

建设数字化教学场景。近五年来，学校先后投入1.3亿元对全部教室和实验室进行智慧化升级改造，建成数字化教室220间，金融科技、财务共享等新财经实验室28个，大数据与人工智能综合实训、虚拟仿真实验等教学管理平台23个，智慧化环境的升级赋能课堂教学全面数字化转型。

打造最懂河北财经智库。围绕京津冀协同发展、雄安新区建设、乡村振兴等国家重大战略和地方经济社会发展需求，学校以服务地方为导向，建成22家省部级科研平台和50家非实体研究机构，建设“百名智库专家”库，着力打造最懂河北财经智库，每年发布《河北经贸大学智库专报》，致力于服务地方政府决策。学校推动“一院一厅局、一团队一县域”服务地方战略，已与20多个政府厅局实现对接，与47个县（区）签订战略合作协议，在产业规划、政策解读、企业咨询、人才培养等方面为河北省县域经济发展提供支持和保障。

坚持开放办学。国内抢抓京津冀协同发展的重大机遇，积极对接对外经济贸易大学、中央财经大学等京津高水平院校，开展人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍培养等方面的深度合作。国际上，与美、英、法等50多个国家的高等院校和其他教育机构长期保持交流合作关系；建设了会计学、金融工程、计算机科学与技术3个本科学术互认课程项目（ISEC）；与赞比亚大学和尼泊尔加德满都大学共建2所孔子学院，分别获“全球示范孔子学院”“先进孔子学院”等称号。

李晓华作主题发言。河北经贸大学供图

李晓华表示，面对“强国建设，高校何为”的时代命题，河北经贸大学将始终坚持践行“为党育人、为国育才”的初心使命，落实立德树人根本任务，以持续深化新财经教育改革的扎实行动和实际成效，交出一份河北经贸大学的时代答卷，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

据了解，人民网主办的大学校长论坛已成功举办11届，累计600余位大学书记、校长参加研讨，在全国高校形成广泛影响，成为凝聚共识、助力中国高等教育改革发展的年度盛事。

(责编：李昉、熊旭)