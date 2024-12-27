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田彦：持续深化教育教学改革 着力提升人才培养质量

2024年12月27日20:07 | 来源：人民网-教育频道
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沈阳音乐学院党委副书记、院长田彦出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄人民网

沈阳音乐学院党委副书记、院长田彦出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。沈阳音乐学院党委副书记、院长田彦出席论坛并发言。

田彦表示，学院将持续深化教育教学改革，着力提升人才培养质量，将以国家战略需求为导向，动态优化学科布局，培养适应新业态、新发展需求的新型专业人才。作曲专业作为学院的优势专业，将深入挖掘特色与优势，与综合类和理工类高校进行深入合作，共同搭建虚拟现实VR与增强现实AR的音乐演出现场实景。同时，学院还将加强音乐科技系的建设，与理工类专业合作开展音乐治疗、乐器工艺等专业方向的研究，推动音乐产业的技术升级。

如何构建立德树人新局面？田彦表示，学院将充分发挥沈音深层底蕴，深入实施“时代新人铸魂工程““课程思政全覆盖工程”和“课程思政精品工程”，进一步擦亮“舞台上的思政课程”“红色文艺轻骑兵”“红色作品讲演会”育人品牌，实现思政课程和课程思政加艺术的有机结合，着力培养德智体美劳全面发展的音乐舞蹈人才。

田彦还提出了加强艺术实践创作机制改革的重要性。他表示，学院将围绕建设文化强国目标，加强与文旅部门、文艺院团、各高校在艺术创作方面的协同机制，激发创作活力，创作推出无愧于时代的精品力作。同时，学院将弘扬鲁艺精神，赓续红色血脉，发挥专业优势、平台优势和资源优势，与行业协会、文创企业、文艺团体和高校建立起常态化的艺术实践、社会实践体系，有效服务地方文旅产业发展。

田彦最后表示，学院将进一步深化教育综合改革，实现内涵式高质量发展，为教育强国建设贡献应有的力量。同时，学院也希望与各个高校紧密合作，共同携手创作更多反映新时代青年学生面貌的原创文艺佳作。（李昉、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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