中国民用航空飞行学院党委常委、副院长马建新出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国“为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。 中国民用航空飞行学院党委常委、副院长马建新出席论坛并发言。

马建新指出，高等教育作为教育、科技、人才“三位一体”融合发展的重要结合点，在新征程上被赋予新的战略定位，肩负新的历史使命。他表示，学校自建校以来，始终坚守“飞得正、飞得高、飞得远”的飞行员培养目标，传承人民军队忠于党的政治本色不动摇，不断培养出关键时刻“信得过、靠得住、顶得上”的飞行人才。

“人民送我学飞行，我学飞行为人民”，马建新说，“这句话解决了飞行员为谁学、为什么学的思想问题”，他介绍，学校通过开展五史教育，落实师生“同吃、同住、同训练”的三同制度，构建“四课堂多平台”教学体系，将“铸魂”“传承”“育人”融贯于学生的成长中。

要统筹推进民航人才培养的中国式现代化之路，创新是第一动力。马建新谈到，从模仿、借鉴他国经验，到提出民航飞行人才培养的中国方案，学校坚持自主才能自强、创新才有话语权。他介绍，学校深化拓展“学校+地方+基地”合作共建，构建贯通祖国南北的飞行训练网络，首创航线运输驾驶员整体课程和全球领先的“初、中、高”三机型训练体系，成功探索出具有中国特色的航线运输飞行员培养道路。

“在国产大飞机研制过程中，我们与中国商飞共建大飞机学院、民机飞行技术与运行联合实验室等，成立民航健康安全与数字技术创新中心。”马建新表示，学校以“建平台、汇资源、重研发、强应用、促创新”聚焦智慧民航主线，加强有组织应用型科研整体规划和学科交叉，面向国际，深耕“澜湄”，推动教育链、人才链和创新链、产业链有效衔接、深度融合。（李昉、实习生刘亚丁）

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