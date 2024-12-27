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洪俊杰：探索人工智能赋能高等教育立德树人新路径

2024年12月27日20:09 | 来源：人民网-教育频道
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山东财经大学党委副书记、校长洪俊杰出席论坛并发表主旨演讲。人民网记者 任峰涛摄

山东财经大学党委副书记、校长洪俊杰出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。山东财经大学党委副书记、校长洪俊杰出席论坛并发言。

洪俊杰表示，人工智能领域的发展日新月异，正在重塑各领域的未来，如何利用人工智能赋能高等教育立德树人成为值得探索的话题。他指出，立德树人是高等教育的根本任务，而人工智能的融入，则为这一任务提供了新的可能性和路径。

对于人工智能如何赋能高等教育立德树人？洪俊杰表示，一方面，高等教育立德树人不能脱离实际，必须紧密贴合当前数智时代的经济发展实践；另一方面，要创新推动全环境立德树人，在教育模式上必须灵活多样，尤其要充分借助现代信息技术、人工智能等丰富全环境下立德树人的实施形式。

洪俊杰介绍，学校主动适应和融入人工智能发展，进行了一系列探索和实践。今年学校提出“421”行动计划，通过加强专业、课程、教材、师资四个方面的建设，推进数据、算力两个方面地共享，以及深化产教协同融合，构建了数智化人才培养机制，推动新财经学科专业数字化转型升级。同时，学校首创财经人文教育教学“AI才”大模型，通过集成各类生成式人工智能教育产品功能，提供系统性、一站式、专业化智能专家服务，丰富立德树人的多模态手段。

洪俊杰表示，学校将继续深化探索人工智能赋能教育教学的应用范畴、应用深度和应用创新，助力我国高等教育形成具有全球竞争力和影响力的新范式。（李昉、实习生刘亚丁）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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