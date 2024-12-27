北京科技大学党委副书记于成文出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国“为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。北京科技大学党委副书记于成文表示，要着力打造以钢铁精神为内核、四梁八柱为支撑的新时代“钢筋铁骨”特色育人模式，培养更多高素质人才。

科教兴邦，育强国栋梁。于成文表示，作为新中国第一所钢铁工业高等学府，学校始终与我国钢铁工业发展同向同行、同频共振，见证并参与我国钢铁工业，从缺钢少铁到钢铁产量稳居全球第一的历史跨越。其中，学校提出的“矢志报国、百炼成材、铸就脊梁的钢铁精神”贯穿于教育教学全过程。

于成文表示，为深挖钢铁精神内涵，学校邀请专家组建钢铁精神研究阐释课题组，实施钢铁精神探源工程；积极打造钢铁精神交流展示平台，开设了矿业展厅、中国古代冶金技术标本展厅，策划开展钢铁文化展，为钢铁文化交流展示提供平台支撑。

谈及提升立德树人的实效，于成文表示，学校打造了四位一体的实践教学、形势与政策课立体化教学和数字马院的信息化平台，把讲好大国钢铁故事作为思政课的基本章节；打造《大国钢铁》公开课、学科思政讲坛、课程思政示范课为主的育人体系，强化专业引领与价值教育。同时，学校每年组织6000余名学生、500余支实践团队走进乡土中国、行业一线，上好“行走的大思政课”。

如何将钢铁精神转化为行动力量，于成文谈到，“我们依托共同体实施了八项联合育人行动，打造有行业特色的思政金课，共建共享实践育人大思政课基地，让企业专家走进学校、让学生走进钢厂、让工人走进课堂”。学校将继续坚持社会主义办学方向，深入实施新时代立德树人工程，进一步扩大“钢筋铁骨”特色育人模式效益，努力培养更多为国奉献钢筋铁骨的高素质人才。（李昉、实习生刘亚丁）

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