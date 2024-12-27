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黄宝印：在高水平教育开放中深化学校内部综合改革

2024年12月27日20:53 | 来源：人民网-教育频道
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对外经济贸易大学党委书记黄宝印出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

对外经济贸易大学党委书记黄宝印出席论坛并发言。人民网记者 任峰涛摄

人民网北京12月27日电 27日，以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。对外经济贸易大学党委书记黄宝印出席论坛并发言。

黄宝印表示，高校要完善立德树人机制，健全德智体美劳全面培养体系，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教育评价改革，把立德树人成效作为学校一切工作的出发点和落脚点。

黄宝印指出，高水平教育开放是教育现代化的鲜明特征。他表示，学校先后设立涉外法治、区域国别、国家安全等学科专业，服务国家对外开放战略；成立国际组织人才基地实验班、经贸“三语”实验班、涉外型卓越经贸法律人才实验班等，着力造就“外语+专业”“法律+经济”“金融+信息”等复合型人才；注重与世界一流教育资源开展实质性、高水平合作，与60多个国家和地区的370余所大学和机构建立合作关系，做足做强做活“外”字大文章，积极推进高水平教育开放。

对于如何提高高校内部治理能力？黄宝印认为，要深入研究和探索中国式高校内部治理体系建设改革力度，构建中国特色现代大学制度，坚持和完善校长负责制，健全和完善多元权力协调发展的内部运行体系，加强和优化校院两级组织良性互动的内部运行机制，着力增强高校干部队伍办学治校水平，以治理能力现代化推进高校事业发展跃升。

黄宝印表示，要把握好历史发展的大机遇，锚定战略目标，自信自强，以大步走快步跑的精神状态、以立潮头做先锋的勇气担当，以立德树人为根本目标，以深化综合改革为动力，坚定走好中国特色、世界一流大学建设新路，为教育强国建设贡献力量。（李昉、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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