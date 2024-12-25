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河北丰南：学校里有了创客教室和艺术展

2024年12月25日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：学校里有了创客教室和艺术展

近日，在河北省唐山市丰南区黑沿子小学举办的“海之梦”科技节上，四年级学生高文钦用一个地球仪、小灯泡和两节电池，演示了自然界昼夜交替现象。

高文钦的熟练操作和精彩讲解令在场的妈妈深感欣慰。作为一名长期生活在农村的家长，在开拓孩子视野上，她一度觉得很吃力。但学校的创客教室让高文钦有机会遨游在更广阔的科学空间。

在黑沿子小学的创客教室里，小马达、小滑轮、智能模型等常用教具一应俱全。“创客教室集创新、实践、学习于一体，以寓教于乐的形式，培养学生的创新能力和科学素养，促进学生全面发展。”黑沿子小学校长佟秀艳说。

黑沿子小学位于丰南区东南部。2011年，丰南区镇两级政府投资1000多万元，整合周边的黑东小学、黑西小学和黑北小学，建起占地25亩的黑沿子小学。如今，学校的教室安装了智慧黑板，增设了舞蹈室、美术室等10多个特色教室，而且实验室的仪器设施达到了河北省一类标准，学校的硬件设施与城区学校基本“持平”。

丰南区教育局总督学韩志刚介绍，丰南区不遗余力地推进农村义务教育标准化学校建设，2021年以来，累计维修改造农村学校72所，全区实现标准化学校全覆盖。一批农村薄弱学校发生了翻天覆地的变化。为方便孩子们上下学，全区累计投入3800万元，将全区92辆校车全部更换为最新国标校车，区政府每年为每车支付9万元。校车免费接送服务实施以来，日均总里程达3531公里，惠及村庄262个，每年6000多个家庭从中受益。

与日益完善的硬件设施相比，教师资源和教育水平等软实力也在不断提升。在师资方面，丰南区采取教师精准招聘、绩效激励等措施，让教师扎根农村、深耕一线。在提升教育水平方面，丰南区首创了“1+N”发展联盟体模式，即由一所城区优质学校帮扶N所农村薄弱学校。该模式覆盖全区15个乡镇、30所学校，组建6个帮教联盟，实现办学理念、优质师资、教育资源等全要素城乡共享。

优良的师资、完善的设施，夯实了义务教育优质均衡发展的基础。义务教育优质均衡发展，既着眼“均衡”，也强调“优质”。“丰南区综合考虑城镇化进程、常住人口规模、人口变化趋势等因素，超前布局未来5年至10年的教育资源，把最好的地块、最大笔的资金、最优的资源用在教育上，结出一批教育‘硕果’。”韩志刚说。今年丰南区通过了“全国义务教育优质均衡发展区”省级评估，家门口的好学校越来越多。

在丰南区胥各庄小学，两栋教学楼连廊的墙壁上、窗户上挂满了书法作品，这里正在举办书画艺术展。六年级学生汤佳怡给同学们介绍着自己的书法作品，她把书法作品做成各式各样的装饰品，吸引不少同学驻足欣赏。

书画艺术展是学校为学生们搭建的舞台，从布展到讲展，都由学生自己完成。该校校长汪秀芹介绍：“现在学生课业负担轻了，课余时间多了，学校组建了音体美、手工、科技等多个课外社团，学生在丰富多彩的社团活动中收获了别样的成长快乐。”

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 李艳辉）

(责编：李昉、郝孟佳)

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