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教育帮扶增内力 志智双扶促振兴

——国家安全部对内蒙古敖汉旗教育帮扶成效显著

2024年12月25日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：教育帮扶增内力 志智双扶促振兴

教育是国之大计、党之大计。

近年来，国家安全部积极开展精准定点帮扶内蒙古敖汉旗，通过教育帮扶，打牢乡村振兴基石，全力提升人才教育，助力乡村发展。现在，教育帮扶工作成效显著。

“因旧操场破损严重，担心学生在运动中受伤，学校已5年没有开过运动会了。今年9月新运动场竣工后，我们马上就举办了运动会，学生们都非常高兴。”站在新运动场上，新惠六中校长孙大炜告诉记者，高质量的新运动场大大提升了学生们开展各类体育运动的积极性。据了解，该运动场由国家安全部“大爱无疆·启智润心”教育帮扶项目援助扩建，于2024年4月开始动工，9月初竣工，解决了全校3000余名师生体育锻炼的问题。

2023年5月，国家安全部援助箭桥中学的实验室改造项目完成验收并投入使用，实验条件较之前有了质的飞跃，实验室所有器材和试剂得到极大的更新和补充。老师们纷纷表示：“以前很多做不了的实验现在都能实现了，既增加了学生参与实验的动手机会，也为学生复习实验考试提供了良好保障。”

“国家安全部对我们学校的教育帮扶，既是‘惠民工程’，也是‘爱心工程’，更是‘人才工程’。”箭桥中学校长韩殿杰在国家安全部援助改建的物化生实验室里表示。记者看到，多功能教室一尘不染，各类仪器摆放整齐并罩上了防尘罩，足见师生们对设备的珍视与爱惜。

在国家安全部的帮扶下，新惠中学2024年高考成绩斐然，本科升学率100%，其中两人被北京大学录取；箭桥中学近三年本科升学率均在74%以上，500分以上人数显著提升。

“大爱无疆·青春圆梦”教育基金会每年资助敖汉旗的60名中考生和40名高考生，让他们实现高中梦、大学梦。“教育帮扶帮助很多孩子圆了上学梦，他们都表示，要把这份关心关怀转化为前行动力，将来要接过接力棒把爱心传递下去。”新惠中学校党委书记刘广军介绍说。

既扶智也扶志，“育人育才”摆脱意识贫困，“授之以渔”赋予自强之力，国家安全部的教育帮扶实现由“输血”到“造血”质的转变，在改善当地教育设施、激发内生动力、阻断贫困代际传播、助推地区长远发展等方面发挥了重要作用。同时，教育帮扶也极大增强了当地学生的感恩之心和社会责任心，让他们懂得饮水思源，更加坚定报效祖国、回馈家乡的信念。孙大炜表示，新惠六中的毕业生已有人在大学毕业后返校任教，为敖汉旗的教育注入了新活力。

“以前学校网络设备陈旧，线路拥堵严重，老师们很难同时线上判卷。自从有了千兆无线网络，大家的工作效率大幅提升。”韩殿杰介绍，2023年5月，国家安全部援助箭桥中学网络改造项目竣工，计算机机房和网络全面更新，千兆网络全覆盖。校园网络改造赋能校园办公、课件传输、实时监控等各项工作，有力促进了学校建设一体化、教学管理智能化和服务平台信息化建设水平，受到了师生广泛好评。

（记者 卢重光）

(责编：李昉、郝孟佳)

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