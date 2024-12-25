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“在新学校里上课很安心”

——积石山地震一周年青海震区学校见闻

2024年12月25日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“新家、新学校都已经建好了，平静的生活又回来了。经历过地震，我们要更加珍惜眼前的幸福生活……”12月18日上午，青海省海东市民和回族土族自治县官亭镇中心学校举行班会活动，校长王先真在操场上的讲话，打动了许多师生。

　　2023年12月18日，甘肃省积石山县发生6.2级地震，临近的青海省海东市民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县等地40多个乡镇受灾严重，当地多所学校有不同程度的灾损。

　　官亭镇中心学校距离积石山地震震中约15公里，受灾严重。如今，维修加固的校舍焕然一新。王先真说，和海东市其他受灾学校一样，地震发生时，学校老师迅速组织学生有序疏散，第一时间撤离到安全区域，无一伤亡。

　　据了解，地震发生后当地教育部门按照“先应急后恢复”的处置原则，通过本校复课、异地分流复课、板房教室复课三种方式，及时妥善做好受灾地区学生安置工作。

　　2024年1月起，海东市投入实施教育类灾后重建项目47项，修建学校60所，维修加固重建校舍125栋，建设规模约22万平方米，现已全部完工并投入使用。

　　“在新学校里上课很安心。维修加固后的新校舍很漂亮，教室配备了智能黑板，老式暖气片换成了更温暖的电暖器，原先的教室顶灯换成了护眼灯……”青海省海东市民和县中川乡五一中心学校，九年级学生王睿鹏高兴地介绍学校变化。

　　“校园的变化不仅仅是修复，更是升级。这离不开政府和社会各界的帮助支持。”五一中心学校副校长朱进孝说，地震造成教学楼、宿舍、食堂等建筑墙体脱落、开裂，全国总工会、中国职工发展基金会等部门先后为中川乡五一中心学校筹集善款2700余万元，帮助学校实施校舍维修加固、室外设施改造、教学设备购置等项目。

　　课间，孩子们走出教室，在阳光明媚的绿茵场上奔跑嬉戏。“教室硬件设施的改造有助提升教学水平，塑胶操场等基建改造升级为孩子们提供了更加安全、舒适的活动场所。”五一中心学校教师李晓非说。

　　五一中心学校七年级学生王春霞的家，位于中川乡农场村。地震发生时，她家房屋一面院墙垮塌，屋里满是尘土。“现在新房子已经盖好，我们一家六口要在新家跨年！”提到新房，王春霞的脸上绽放笑容，她说，地震后学校很快恢复了线下教学，学习进度并未受到影响，“这是重建新家后的第一个元旦，全家人都很期待，到时会邀请亲戚朋友，热热闹闹迎接新年！”

　　（据新华社西宁电 记者张子琪、王梓涵）

(责编：郝孟佳、李昉)

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