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高校专业调整忌“新瓶装旧酒”

柯 平
2024年12月25日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：高校专业调整忌“新瓶装旧酒”

近段时间，国内多所高校迎来新一轮专业调整潮。有些学生无意间成了所学专业的“绝版毕业生”，有些则成为新增专业里“第一批吃螃蟹”的人。

此轮调整中，“智能+传统工科”成为新设专业的典型模式，催生了数字经济、智慧工程等一批热门专业。这当中，也不乏高校把旧专业加上“智能”二字，简单包装一下就“闪亮登场”。比如，把机械设计工程专业改叫智能制造专业，土木工程专业改叫智能建造专业，医疗信息系统化技术专业改叫智能医学工程专业等等。

这种“新瓶装旧酒”现象，暴露出部分高校急于“占坑”的心理。毕竟，新名词可以让专业显得“高大上”，看起来更“吸睛”，更利于招揽生源。而且，国家对经济社会发展急需人才的培养往往会有一些支持政策，如果能抢先一步设置新专业，也意味着可能在资金扶持、学科建设以及项目、平台等方面获得更多资源。

专业设置是高校人才培养的基石。由于专业设置或多或少滞后于经济发展和产业结构调整，高校为适应社会需要，对所设专业进行动态调整，无疑是值得肯定的。但如果在准备不足的情况下，急功近利赶时髦，扎堆“上新”蹭热度，反而与专业调整的初衷背道而驰。

应当看到，那些“新瓶装旧酒”专业，在师资、教材、课程设置、教学设备等方面大多缺乏必要的积累，无法支撑新的学科建设，也就很难培养出高质量人才，甚至会误人子弟。学生扛着新专业的名号进入社会后，如果无法胜任实际工作，反而会影响高校口碑。另外，行业发展有其客观规律，短时间内涌入大量毕业生，也容易引发同质化竞争，造成新的就业压力。

所以，无论从满足社会需要，还是从对学生负责的角度出发，高校都应立足自身办学定位和现有条件，科学理性地作出选择。如果确定要对某些专业进行调整更新，首先必须在课程体系构建、师资队伍建设、教学资源保障等方面作出系统化安排。

比如，在课程设置上，要适应科技创新和产业创新融合发展的趋势，把学生将来可能用得上的新知识、新技术、新应用搬进课堂；在师资培养上，要推动教师更新知识结构、创新教学方法，增强他们对科技前沿的感知能力和多学科融合的教学能力；在教学评价上，要进一步完善评价指标、评价方法，强化评价结果应用，构建起与新设学科和专业相适应的评价体系。

总之，高校调整专业，不只是名字的变化，更是教学理念、培养模式、管理机制的深层革新。让“新瓶”装上“新酒”，才有可能成为名副其实的好酒。

(责编：郝孟佳、李昉)

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