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劳以育人！来看首经贸“一日岗位体验官”体验之旅

2024年12月02日16:01 | 来源：宣教之窗
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原标题：劳以育人！来看首经贸“一日岗位体验官”体验之旅

　　初冬的首经贸校园，天朗气清。11月15日，在校本部博远楼西侧，校党委副书记欧阳沁，副校长李小牧，党委常委、纪委书记毛百战与26名同学一起担任“花卉种植体验官”，在后勤基建处劳动实践育人导师的指导下，共同种下郁金香花种，为美丽校园播种希望。

　　劳动育人具有树德、增智、强体、育美的综合育人功能，是学校培养学生成长成才的有效途径。自学校第五次党代会胜利召开以来，后勤基建处联合党委学生工作部、党委保卫部、团委等，围绕落实“琢玉工程”和“善治工程”，打造了一批丰富多彩的特色劳动育人活动。“一日岗位体验官”活动举办两年来，已成为校园品牌活动之一，师生反响热烈。

　　深耕五育融合，厚植劳动情怀。本学期校园内精心建设的各处景观和升级完善的环境设施，也是同学们亲身参与劳动育人实践的平台。

　　2024年度“一日岗位体验官”活动，于11月15日至22日期间展开，围绕幸福校园建设，共开设花卉种植、烘焙制作、缝补收纳、环保海报、库房管理、午检消杀、楼长助理、宿舍维修、校园清扫、接诉即办、安全检查、校园反诈、消防检查、治安巡逻、超市理货、咖啡制作、衣物清洁等17类体验岗位，招募公告发出后1小时内所有岗位预设名额即已报满，报名人数超过岗位设置人数的5倍。未来，后勤基建处将不断调整优化活动频次与辐射范围，为同学们搭建更优质的劳动实践活动平台。

学生体验花卉种植。

学生体验花卉种植。

学生在老师指导下，体验缝补收纳。

学生在老师指导下，进行缝补收纳体验。

　　用耐心缝补破损衣物、用微笑服务校园师生、用画笔描绘美丽校园、用责任守护校园安全……一幅幅首经贸学子的劳动剪影交织，构成了首经贸校园一道最亮丽的劳动风景线！

　　2023级工商管理学院本科生陈梓昂在体验了“花卉种植”岗位之后说：“美丽的花朵，蕴含的更是一种积极向上的生机与活力，它们会在春天绽放，而我们的美好回忆也将随之盛开”。陈梓昂认为，通过这次活动自己既感受到了学校对于校园美化的用心投入，也感受到了学校工人师傅们的辛劳付出。

　　2024级财政税务学院本科生朱清玥在参与了“烘焙制作”后说：“烘焙也是一种传递爱与温暖的方式，将亲手制作的烘焙美食送给朋友，承载着满满的心意和关怀”。朱清玥期待，未来能够在家中复刻这次的成果并且做出更多的烘焙作品，为自己和身边的人带来更多的甜蜜与幸福。

　　2024级城市经济与公共管理学院本科生李君梦是“超市理货体验官”。她说：“理货员的日常工作是一份让购物赋予人情味的工作”。李君梦在忙碌后，看着井然有序的货架、顾客满意离去的背影，心中涌起了强烈成就感。她认为，理货绝非简单劳动，而是超市高效运转的“齿轮”，理货员默默地付出，于无声处彰显了平凡岗位的不凡力量，值得每一份尊重与敬意。

　　来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)

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