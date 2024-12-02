原标题：2024年京沪高校学工部长论坛在沪举办

11月21至22日，2024年京沪高校学工部长论坛在上海举办。

上海交通大学党委书记杨振斌表示，京沪高校学工部长论坛对两地高校开展全方位、深层次的思政工作学习研讨与交流合作发挥了重要作用。他聚焦大学生党员团员发展、心理健康教育、学风建设等思政教育重点难点问题，阐述了高质量推进思政教育体系建设的重要性和上海交通大学的创新举措，勉励大家筑牢安全稳定防线，着力开创学生工作新局面，构建立德树人新格局。

教育部思政司副司长孙芙蓉指出，京沪高校学工部长论坛为两地教育战线同志交流经验、研讨问题、对标对表提供了难得的机会，很有意义，非常有必要。她强调，要提高政治站位，牢牢把握实施新时代立德树人工程的根本遵循；坚持守正创新，推动时代新人铸魂工程迭代升级；聚焦重点任务，高质量实施新时代立德树人工程；聚焦支持保障，推动新时代辅导员队伍建设。京沪两地教育部门和各高校要继续发扬改革创新的精神，进一步把新时代立德树人工作的总蓝图变成可操作并落实的工作方案，为全国战线回答好育人核心课题提供标杆引领和借鉴经验。

北京市委教育工委副书记王达品表示，近年来北京市委教育工委和北京高校围绕人才培养和学生健康成长开展创新探索，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，推进贯通融合，深化思政教育的一体化改革创新，打造网络育人和实践育人的新阵地。希望两地高校进一步交流思想，沟通智慧，碰撞火花，增进协同，深化高校思政工作体系，凝聚强大的思政引领力。

上海市教卫工作党委副书记张艳萍表示，上海坚持发挥“开路先锋、示范引领、突破攻坚”作用，持续深化教育综合改革，服务促进上海高等教育高质量发展，构建固本铸魂的思想政治教育体系，聚焦思政工作改革创新，深化队伍建设体制机制，系统推进新时代立德树人工程落地见效。希望两地携手并进、同向发力，为教育强国建设贡献京沪高等教育的强大智慧、彰显京沪高校学工战线的使命担当。

在主题报告环节，第十四届全国政协常务委员、教科卫体委员会副主任、中国科学院院士、李政道研究所所长张杰为参加论坛的两地高校学工部长作《激光聚变点亮未来——探索科技前沿，引领时代新人》专题报告。

2024年京沪高校学工部长论坛现场

在“凝聚高校思政引领力，构建立德树人新格局”主题论坛中，中国人民大学、上海交通大学、中国地质大学（北京）、上海中医药大学等10所高校分别围绕“高校思想政治工作创新发展”“大学生心理健康教育与咨询”“高校生涯教育与就业引导工作”等主题进行了交流发言。

与会代表参观上海交通大学学生中心

论坛期间，与会代表参观考察了上海交通大学“一站式”学生社区建设情况，对深化高校“一站式”学生社区育人工作进行了深入交流探讨。

来源：上海教育

(责编：郝孟佳、熊旭)