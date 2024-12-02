原标题：“朝海携手课铸魂 童年角色育全人”——北京市课程整体育人视域下“小学校 大课程”系列研讨会成功召开

2024年11月22日，由北京教育科学研究院基础教育课程教材发展研究中心和北京市教育学会课程发展专业委员会联合主办，北京市海淀区教育科学研究院、北京市朝阳区教育科学研究院协办，北京市海淀区前进小学和北京市朝阳区日坛小学承办的“朝海携手课铸魂 童年角色育全人”——北京市课程整体育人视域下“小学校 大课程”系列研讨会召开。此次研讨会旨在深入探讨课程整体育人理念，展示小学校在大课程建设方面的创新成果。

研讨会现场进行了基于核心素养的“角色”、“勤思”课堂教学展示，共计 16 节教学活动在前进小学主会场精彩呈现。同时，日坛小学的 14 节教学活动也通过线上方式进行展示。

在前进小学的两个主会场内，海淀区前进小学和朝阳区日坛小学的两节五年级数学课，围绕《多边形的面积》这一单元开展的同课异构，全方位多视角展示了学校课程育人理念之下的课堂教学实践，为参会者带来了丰富多样的教学范例。这些教学活动充分体现了教师们在课程设计和教学方法上的创新，注重培养学生的核心素养，激发学生的学习兴趣和创造力。

日坛小学和前进小学还在研讨会上展示了各自的特色课程成果，涵盖了艺术、科技、体育等多个学科领域，充分展示了学校在课程建设方面的多元化和特色化。通过这些特色课程的开展，学校为学生提供了更广阔的发展空间，培养了学生的综合素质和特长。

日坛小学秉持“扎根大地·向阳而生”的办学宗旨，践行“奠基阳光人生”的办学理念，以角色成长为核心育人理念，匠心构建“向阳成长课程”。该课程体系呈三个层级架构，以分领域为主、跨领域为辅，涵盖基础课程、拓展课程和自主发展课程。以“学习者”“生活者”“创造者”为关键抓手，实现从聚焦学生分数向关注学生素养的重大转变，打破时空局限，从课堂、校园延伸至家、校、社全域和全时段，整体规划、协同推进。

在研讨活动中，前进小学校长王立平以《以课程为篙，向教育更深处漫溯》为题，详细汇报了前进小学“勤·思”课程建设的十年探索与实践。在课程目标的指引下，学校依据新课标、儿童发展和校史校情，横向构建指向五大素养，纵向形成“勤习”“乐学”“善思”三大进阶课程群，形成进阶性、系统化的“勤·思”课程育人图谱，帮助学生构建跨学科、跨领域的知识网络和素养进阶发展的通道。实现了从学科知识的“勤习”，到兴趣驱动的“乐学”，再到项目驱动的“善思”，为学生搭建起核心素养发展的支架。此外，学校通过横向融合，纵向贯通，将课堂教学延伸到家庭和社会的多元场域，突破了空间界限，拉长了时间周期，实现了混龄学习和互动生成式学习，进而实现了全过程、跨学段、多向度的完整育人。

日坛小学校长于亚玲以《用角色具化素养的课程整体育人理念与实践》为题作课程建设主题汇报。于亚玲介绍了学校用角色具化素养的课程整体育人理念与实践。从最初的思考碰撞，到概念的逐步清晰，再到系统设计与实施，学校精准定位角色类型、全员深度参与设计与实施，在此过程中，全校师生在思想上达成高度共识，行动上保持协调一致，教师专业素养得以显著提升，学生在成长道路上迈出坚实步伐。于亚玲谈到：“我们满怀期待，有朝一日能够精心打磨课表中的每一门微课程，使其成为精品课程。在坚守校本特色的基础上，实现与集团初高学段的课程深度融通，为学生综合素养的提升和持续发展注入强大动力。”

会上，来自教育界的专家和两校一线教师们围绕着 “童年、角色与成长” 这一主题，就学校在日常教育教学过程中的具体做法，比如如何通过课程设置去丰富孩子们的童年时光，怎样引导孩子们正确认识自己在不同场景下所扮演的角色，以及如何助力孩子们在身心健康、知识技能等方面实现全面成长等方面展开深入的探讨和交流。同时，对于大课程这一更为宽泛且富有前瞻性的教育理念，大家也各抒己见，从不同的角度去剖析其内涵、探讨其实施路径以及展望其未来发展方向。

海淀区委教育工委副书记吴谨表示，在“小学校 大课程”的理念下，海淀区致力于打破传统教育的壁垒，构建开放、多元、融合、特色的课程生态。学校坚持德育为先，把社会主义核心价值观融入课程教学全过程；注重培养学生的创新精神和实践能力，通过项目式学习、探究式学习等方式，激发学生的学习兴趣和潜能；让学生在运动中强健体魄，在审美中陶冶情操，在劳动中自理自立，幸福成长。

北京市朝阳区教育委员会基础教育一科科长石志芬表示，朝阳区一直致力于探索和推进课程综合化、实践化、素养化，努力构建符合学生全面发展需求的课程体系。希望通过本次研讨会，能够进一步明确课程整体育人的方向和策略，探索小学校通过特色课程建设促进办学质量提升的有效模式。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)