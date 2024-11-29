原标题：湖北首批“科技人才贷”落地

11月25日，记者从湖北省科技厅获悉，该厅与湖北省委人才办等部门联合印发的《湖北省科技人才贷工作实施方案》出台以来，中国银行、交通银行等4家在鄂银行机构，已先后为湖北科技人才、企业提供共计3000万元“科技人才贷”，湖北首批“科技人才贷”融资完成落地。

据了解，“科技人才贷”主要用于支持科技人才个人或所在企业开展科技成果转化和创新创业活动。为推进政策落实，湖北省科技厅与湖北省直有关部门持续开展科技人才数据对接，并依托湖北省科创企业“智慧大脑”数据平台建立科技人才大数据模型，分层、分类、分级量化科技人才金融价值，联动试点银行研发“科技人才贷”系列金融产品，引导金融机构给予科技人才不同力度的授信支持。

首批获得4笔“科技人才贷”的科技人才企业，均在初创期。这些企业科技含量高、发展前景好，但缺乏现金流和抵押，存在较大资金缺口。其中，中国银行为湖北江城实验室科技领军人才孵化的科技企业提供1000万元“科技人才贷”，有效解决企业在发展关键时期的资金需求，助力企业提升自主创新力和核心竞争力。

中国银行湖北省分行科技金融中心相关负责人介绍，“科技人才贷”的落地有助于丰富科技贷款产品类型，为创新人才、创新企业融资提供更多优质通道。

湖北人才资源丰富，集聚81位院士、132所高校、3600家科研机构以及35万名研发人员。接下来，湖北省科技厅将加强部门联动，指导各地推广应用“科技人才贷”。

据悉，湖北省高新技术发展促进中心作为“科技人才贷”省级运营管理机构，将持续优化科技人才大数据模型，积极探索“人才保”“人才担”“人才投”等多层次、全链条、立体式金融产品矩阵，扎实做好科技金融大文章，努力营造科技人才创新创业良好氛围。（记者吴纯新 通讯员赵峰 丘剑山）

(责编：李昉、李依环)