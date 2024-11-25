人民网北京11月25日电 （记者陈琦）近日，以“生成式人工智能与实用文读写教学”为主题的首届培育“读书种子”讲坛在北京举行。讲坛通过全国乃至国际优秀读写教学团队分享和交流最新研究和实践成果、进行课堂授课展示，提供实用性强的教学策略，推动中小学语文读写教学迈向科学化、现代化。

北京教育学院人文与外语教育学院院长邸磊在发言中介绍了“读书种子”的出处和原意，并进一步阐释了“读书种子”的新时代内涵。他指出，在读写教学中既要认识到人工智能带来的机遇，也要正视它所带来的挑战。

讲坛上，北京教育学院人文与外语教育学院副教授倪燕展示了教改立项项目“指向核心素养的小学全学科阅读教学研究”的阶段性研究和实践成果，共计有10所项目校的16位教师进行了课例展示。浙江师范大学副教授王国均领衔的“读写教室”团队进行观点分享和课例展示，共计有8位浙江教师进行了课例展示。所有的课例均展示了生成式人工智能在课堂教学的不同环节的运用。讲坛的多节课呈现了围绕“真实任务”“综合技能”“策略链”“阅读圈”“元认知”“显性化教学”“海报”等关键词展开教学的特征，关于打磨课堂教学的“颗粒度”等理念及课堂实践形态，让参会教师耳目一新。倪燕在主旨发言中也介绍了项目组在设计生成式人工智能进入课堂教学时的三大前提：合乎教育伦理、提高教学效率、经济适用原则等，并对16节课例中生成式人工智能6大方面的运用进行了简单介绍。

万泉小学副校长刘莉介绍了学校的“元认知课程体系”。该课程致力于让学生成为自主的学习者，让学生成为学习的主人，并展示了一系列元认知工具。

本届讲坛由北京教育学院人文与外语教育学院主办，浙江师范大学教育集团、北京市延庆区教育科学研究中心、北京市东城区教育科学研究院、北京市房山区教师进修学校、北京市昌平区教师进修学校、北京市门头沟区教育研修学院、北京市密云区教师研修学院、全国“读写教室”研究共同体协办，《语文建设》、《小学语文教师》杂志提供学术支持。主讲坛设在海淀区万泉小学，六个分讲坛分别安排在北京市六个区县。

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